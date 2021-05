En el Rali terras Aboboreira, excel·lent inici per a Vinyes-Mercader, però un final per a oblidar

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), no van poder completar la seva primera competició de la temporada sobre terra, el Rali terras Aboboreira 2021 una exigent prova vàlida per al Campionat de Portugal de Ral·lis de terra. Un toc amb una pedra molt ben dissimulada a l’interior d’un revolt molt ràpid d’esquerres, va deixar sense opcions de continuar competint a la dupla de l’equip Suzuki Ibèrica.

Fins al moment en què es va produir aquest incident, Vinyes-Mercader van poder comprovar in-situ la dificultat que tenia la prova. Malgrat tot, estaven molt motivats per a superar el repte amb èxit, en un escenari molt diferent de l’habitual.

Reconeixements i tram de qualificació (TC)

Vinyes-Mercader van tenir el primer contacte amb el recorregut de la prova d’Amarate amb condicions molt complicades. Una pluja que va caure de manera regular durant les jornades prèvies a la disputa del ral·li, va deixar les cronometrades en una situació molt delicada. És a dir, el fang i unes pistes molt lliscants eren el denominador comú.

Malgrat tot, Vinyes definia amb aquestes paraules el traçat reconegut: “Són trams molt bonics, espectaculars diria jo. Molt ràpids en general, crec que les mitjanes que aconseguirem seran molt altes. Si afegim els a les altes velocitats, la varietat de sorpreses que amaga el traçat (salts, corbes molt ràpides, pedres de dimensions considerables…,), m’atreviria a afirmar que o tens molt clar el que et trobaràs a cada moment o la improvisació (poc aconsellable a altes velocitats) serà l’única opció per a afrontar algunes situacions delicades”. A més afegia: “Són trams de mundial, molt diferents dels que estem acostumats i en els quals, estic segur, que aprendrem molt. Al final la nostra confiança en afrontar especials ràpides haurà millorat molts enters”.

El tàndem de l’Equip Suzuki Ibèrica es va posar al volant del Swift R4lly, per a disputar els entrenaments lliures i el consegüent tram de qualificació en una especial de 3,47 km, situada en Via Boa de Quires. Aquesta primera lluita contra el crono, es va saldar amb una meritòria 16a posició, parant el crono 2’54’9.

El pilot andorrà es mostrava molt satisfet després d’aquest primer contacte amb una pista de terra amb el crono pel mig, així ho comenta: “Cal tenir en compte que la majoria d’equips que han disputat el TC, ho van fer amb mecàniques R5 i eren pilots prioritaris del certamen portuguès. M’he sentit molt còmode i a més el Swift s’ha mostrat molt competitiu. Sens dubte el test sobre terra que vam fer a principi de temporada va ser molt positiu”.

1a etapa. Amarante (13,83 km)

Amb dues passades per aquesta especial es va iniciar la part decisiva de la prova. Vinyes-Mercader, van sortir a disputar l’especial sense un objectiu concret encara que si tenien molt clar que volien comprovar fins on arribaven pilotant el Swift.

En la primera passada van parar el crono en 9’36”0, en la 17a posició escratx. El segon pas es va fer a continuació i per tant era evident que la pista, en general, estaria en pitjors condicions. Amb tot, van mantenir el mateix lloc en la provisional amb un crono de 9’40”3.

En finalitzar aquesta primera jornada de ral·li, Vinyes feia la següent valoració: “Estic molt content de com hem iniciat el ral·li. Perdre menys d’1” per quilòmetre respecte als nostres companys d’equip, molt més bregats que nosaltres sobre terra, és una excel·lent referència. Érem conscients que ens faltaria una mica de ritme sobre terra, però no tenim dubtes que recuperarem la nostra millor versió”.

2a Etapa: Marao (10,08 km), Baiao Vida Natural (19,17 km), Aboboreira (16,94 km)

Però la situació es va torçar a l’inici d’aquesta segona etapa. En el primer pas per Marao, quan encara no s’havia complert el segon quilòmetre d’especial, l’esmentada pedra camuflada en la cuneta va fer que l’objectiu del tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica s’hagués d’”ajornar” per a una altra ocasió.

“Em sap greu, sobretot, per no poder fer les proves que teníem al cap. En fi són les carreres i intentarem recuperar les millors sensacions en una pròxima ocasió”. Eren les paraules del pilot de Suzuki en arribar al parc d’assistència.