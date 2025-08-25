En el primer trimestre de 2025 s’han sol·licitat més prestacions per fills a càrrec (+12,8%)

El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre de 2025 ha estat de 168, un +12,8% respecte al primer trimestre de 2024, quan se’n van presentar 149. D’aquestes, el 66,1% han estat resoltes favorablement i el 19,6% s’han desestimat, mentre el 5,4% es troben amb manca de documentació, el 4,8% en curs i el 4,2% s’han arxivat.
Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (87,4%). Per edat, el 98,2% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,5%) i espanyola (25,2%). Un 51,4% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són solters (27,0%) o casats (26,1%).
Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (60,4%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat adults (93,7%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que tenen 1 fill a càrrec amb el 46,8% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb 2 fills a càrrec amb el 36,9%. Andorra la Vella (32,4%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.
Durant el primer trimestre de 2025 s’han denegat 33 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat “Superar el LECS familiar” amb un 78,8%.