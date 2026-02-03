En el període 2020-2024 el nombre de llars al Principat es va incrementar en 5.816 de més

El nombre total d’habitatges de les llars residents a Andorra ha mantingut un creixement continuat en els darrers cinc anys. En el període del 2020-2024, l’increment total ha estat de 5.816: 1.695 són habitatges de propietat i 4.121 habitatges de règim de lloguer. Durant l’any 2024 l’increment total ha estat de 1.105 habitatges.
A partir de la informació vinculada a l’Enquesta de Pressupostos Familiars, s’observa que el percentatge de pisos d’entre el total d’habitatges a Andorra presenta una tendència a l’alça, fins a arribar al 92,2%. Aquest valor suposa un augment d’1,5 punts percentuals en relació amb l’any 2020.
Pel que fa a la distribució d’habitatges de les llars residents segons la seva superfície, els habitatges de 75 a menys de 100 m2 són els més nombrosos, seguits dels de 50 a menys de 75 m2 i dels de 100 a menys de 125 m2 (12.648, 9.308 i 8.633 respectivament). Aquests tres trams representen un 31,8%, un 23,4% i un 21,7% del total d’habitatges de les llars residents.
El preu mitjà per metre quadrat de les llars amb menys d’un any d’antiguitat pot reflectir el cost d’accés a l’habitatge. En aquest tram, la variació entre els anys 2023 i 2024 és del +11,4%, i el preu se situa a 13,0 €/m2 l’any 2024. D’altra banda, el preu mitjà per metre quadrat, independentment dels anys de residència, ha passat de 8,6 € el 2023 a 9,5 € el 2024, amb un increment del 10,6%.