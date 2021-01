En el ‘Bressol de la Humanitat’ van saber adaptar-se al canvi climàtic

Un nou treball de camp interdisciplinari ha portat a la descoberta del lloc arqueològic més antic a Olduvai com s’informa a Nature Communications. Situat en el cor de l’est d’Àfrica, el Rift és una regió privilegiada per a la investigació de l’origen humà, que compta amb registres extraordinaris d’espècies humanes extingides i registres ambientals que abasten diversos milions d’anys.

Durant més d’un segle, els arqueòlegs i paleontòlegs humans han estat explorant els afloraments del Rift d’Àfrica Oriental i desenterrant fòssils d’homínids en estudis i excavacions. No obstant això, la comprensió dels contextos ambientals en què vivien aquests homínids ha estat difícil d’aconseguir a causa de l’escassetat d’estudis ecològics en associació directa amb les restes culturals.

En el nou estudi, investigadors de l’Institut Max Planck per a la Ciència de la Història Humana es van associar amb socis principals de la Universitat de Calgary, Canadà, i la Universitat de Dar es Salaam, Tanzània, per excavar el lloc de ‘Ewass Oldupa’ ( Que significa ‘el camí a la gola’ en l’idioma local de Maa, ja que el lloc s’estén sobre el camí que uneix la vora del canó amb el seu fons).

Les excavacions van descobrir les eines de pedra de Oldowan més antigues mai trobades a Olduvai, que daten de fa uns 2 milions d’anys. Les excavacions en llargues seqüències de sediments estratificats i horitzons volcànics datats van indicar la presència d’homínids a Ewass Oldupai des de fa 2 1,8 milions de anys.

Els fòssils de mamífers (bestiar i porcs salvatges, hipopòtams, panteres, lleons, hienes, primats), rèptils i aus, juntament amb una sèrie d’estudis científics multidisciplinaris, van revelar canvis d’hàbitat durant 200.000 anys en sistemes fluvials i lacustres, inclosos prats de falgueres i boscos mosaics, paisatges cremats naturalment, palmerars a la vora de llacs i hàbitats d’estepes seques. L’evidència descoberta mostra un ús de la terra periòdic però recurrent en un subconjunt d’ambients, puntuat amb moments en què hi ha una absència d’activitat d’homínids.

El doctor Pastory Bushozi de la Universitat de Dar es Salaam, Tanzània, assenyala en un comunicat que ‘l’ocupació d’ambients variats i inestables, fins i tot després de l’activitat volcànica, és un dels primers exemples d’adaptació a les principals transformacions ecològiques ‘.

L’ocupació dels homínids d’entorns fluctuants i pertorbats és única per a aquest període de temps primerenc i mostra adaptacions de comportament complexes entre els primers grups humans. Enfront dels hàbitats canviants, els primers humans no van alterar substancialment els seus conjunts d’eines, sinó que la seva tecnologia es va mantenir estable al llarg de el temps.

Com indicatiu de la seva versatilitat, les eines de pedra típiques d’Oldowan, que consisteixen en nuclis de còdols i llambordes i escates de vores esmolades i llambordes polièdriques, es van continuar utilitzant fins i tot quan els hàbitats van canviar. La implicació és que fa dos milions d’anys, els primers humans tenien la capacitat de comportament per explotar de manera contínua i constant una multitud d’hàbitats, utilitzant conjunts d’eines de pedra fiables, per probablement processar plantes i matar animals a llarg termini.

Tot i que encara no s’han recuperat fòssils d’homínids d’Ewass Oldupa, es van trobar fòssils d’homínids d’Homo habilis a només 350 metres de distància, en dipòsits que daten de fa 1.820.000 d’anys. Si bé és difícil saber si l’Homo habilis va estar present a Ewass Oldupa, el professor Julio Mercader de la Universitat de Calgary afirma que ‘aquests primers humans segurament s’estenien àmpliament pel paisatge i al llarg de les ribes de l’antic llac’.

Mercader assenyala a més que això no descarta la possibilitat que altres espècies d’homínids, com els australopitecins, també estiguessin fent servir i fabricant eines de pedra en Ewass Oldupa, ja que sabem que el gènere Paranthropus era present a Olduvai en aquest moment.

