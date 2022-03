Empreses emergents del país aterren al 4YFN del Mobile World Congress de la mà d’Andorra Business

Andorra Business participa, per segon any consecutiu, al 4 Years From Now (4YFN), l’esdeveniment internacional per a startups que s’emmarca dins de l’exposició més gran del món per a la indústria mòbil, el Mobile World Congress, que se celebra fins dijous a Fira de Barcelona. L’entitat compta amb un estand on explica les oportunitats d’inversió a Andorra i també ha facilitat que 8 empreses i entitats del país (Niu Andorra Telecom, Naos, Airnex, Freemindtronic, PurpleDye, Imporex, Job and Play i Iniced) puguin mostrar en aquest espai els seus projectes i establir reunions professionals.

Paral·lelament, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo ha estat l’encarregat de fer una presentació pública, a l’estand del Tech Barcelona, dels darrers projectes que es treballen al país. Gallardo ha destacat que “el nostre objectiu és connectar clients, socis comercial, inversors, startups i empreses que aposten per la innovació com a motor de desenvolupament corporatiu, social i humà”, i ha afegit que “des de fa anys percebem que l’acollida dels projectes andorrans és excel·lent i participar en esdeveniments d’aquest tipus ens posiciona com un pol d’atracció per a projectes tecnològics i emprenedors”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que “les empreses andorranes que ens acompanyen, principalment emergents, tenen l’oportunitat de connectar amb inversors i grans corporacions. En aquesta vuitena edició del 4YFN hi participen més de 600 i esperem que puguin establir importants contactes professionals com va passar l’any passat”.

El ministre Gallardo, acompanyat del secretari d’estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, també ha aprofitat la seva presència al 4YFN per mantenir diverses reunions de treball amb l’Ambaixadora del Canadà, Wendy Drukier, la Cònsol General dels Estats Units, Katie Stana, i representants del Govern quebequès, entre d’altres i atendre a mitjans de comunicació.

Més de 600 empreses emergents

El 4 Years From Now és una de les fires d’emprenedors i innovació més importants a nivell internacional. En aquesta vuitena edició que es desenvolupa al pavelló número 6 de la Fira Gran Via, hi participen més de 600 empreses emergents, i les temàtiques principals són: l’humanisme tecnològic i com impacta a la societat, ments creatives i oportunitats de finançament.