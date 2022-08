Empresa i Treball de la Generalitat obre la convocatòria de subvencions per a empreses d’inserció laboral

El Departament d’Empresa i Treball obrirà el proper dimarts 16 d’agost la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d’exclusió social.

Impulsada per la Secretaria de Treball, mitjançant la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, aquesta iniciativa té un pressupost de 18.250.000 euros.

Per una banda, les subvencions es destinen a la contractació, per part de les empreses d’inserció, de persones que es troben en risc o situació d’exclusió social. I per l’altra, a la contractació, per part de les empreses d’inserció, de persones tècniques d’acompanyament en la inserció amb la finalitat de millorar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones treballadores en procés d’inserció.

El termini per a sol·licitar les subvencions finalitzarà el 12 de setembre d’enguany.

Empreses d’inserció laboral

Les empreses d’inserció desenvolupen activitats econòmiques amb la finalitat d’aconseguir la reintegració al mercat laboral de persones en risc d’exclusió i afavorir la inclusió social de persones pertanyents a grups vulnerables amb dificultats per a accedir a un lloc de treball.

Per a aconseguir el seu objecte social, les empreses d’inserció porten a terme una activitat econòmica de producció de béns i de prestació de serveis en qualsevol sector del mercat, realitzant un treball productiu i participant regularment en les operacions del mercat, com qualsevol altra empresa.