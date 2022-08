Empresa i Treball de la Generalitat destina 7 milions d’euros al Programa “Diversitat i Empresa”

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, destina enguany set milions d’euros al programa “Diversitat i Empresa”, una iniciativa d’acompanyament a les petites i mitjanes empreses per a promoure la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables.

Aquest programa té la finalitat de fomentar la contractació dels col·lectius més vulnerables, especialment les persones aturades de llarga durada i en situació o en risc d’exclusió, i les persones amb problemes de salut mental.

Amb “Diversitat i Empresa”, el Departament subvenciona l’elaboració de plans de diversitat a les petites i mitjanes empreses, duts a terme per entitats del tercer sector especialitzades en aquest àmbit.

Aquests plans han de promoure canvis organitzatius orientats a la incorporació de la perspectiva de la diversitat per a garantir el treball digne, i a millorar l’ocupabilitat dels col·lectius vulnerables amb més dificultats d’inserció. En aquest sentit, han d’incloure itineraris individualitzats per a les persones participants, amb accions de formació, orientació i acompanyament.

El programa “Diversitat i Empresa” s’emmarca en el Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation) per a l’any 2022.