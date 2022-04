Empatia…

El sentiment més diví, que cada cop escasseja més a la nostra societat.

Ser empàtic és connectar amb el pròxim, posar-te a les seves sabates i actuar de manera confortant.

És aconsellar a la nostra humil saviesa, per guiar, pel corriol fosc, cap a la llum.

La vida ens porta, a cada clarejar, experiències noves i moments d’incertesa.

Que per moments, no sabem com gestionar, fins no haver entès el missatge.

Deixar fluir, és acceptar allò que ens porta la vida.

I saber encaixar peces amb la intel·ligència i saviesa necessària.

En moments de desconcert, tendim a perdre el control.

La nostra ment vagueja cap a un món de pensaments negatius, contracorrent, per diverses experiències passades.

El nostre ésser activa immediatament la cuirassa d’autodefensa, sent així que ens posem automàticament, a la defensiva tot el temps.

Sense parar a respirar, centrar-nos i actuar des de la calma.

Actuem com a repel·lents, i no com a imants d’abundància.

Quan les persones actuen d’alguna manera, que a nosaltres no ens agrada, o no esperàvem sobre la base de les nostres expectatives, tendim a retreure i reclamar.

Això només fa que la pilota creixi i la gent opti per allunyar-se de nosaltres.

És aquí on hauria d’actuar l’empatia.

Escoltar amb atenció i poder ajudar el comunicador, a resoldre el conflicte intern.

No vol dir que hagis de conviure amb aquesta persona, però l’hauràs ajudat, hauries fet una bona acció.

Hauràs aportat el teu granet de sorra, des de la teva calma, des de la teva experiència, que aquesta persona entengui, es calmi i reflexioni.

I aconsegueixi millorar, aconsegueixi entendre el missatge.

No es té l’obligació, ningú no deu res a ningú, som tots éssers lliures.

Ningú no ha de tenir accions per caritat cap a una altra persona, o per sentir que l’altra persona necessita certes accions, per sentir-se millor.

Ningú no té perquè tenir un simple gest amb absolutament ningú, si no li neix… Ningú.

Però no menysprear els sentiments aliens, podent arribar a entendre, perquè l’altra part se sent així o reacciona així.

És tenir empatia.

I avui dia, la societat està trencada, i molta gent demana ajuda cridant en silenci.

Invertint una mica de temps, a escoltar, entendre i dialogar, podràs ajudar algú en problemes, a entendre el conflicte, el missatge, i així aconseguir tenir les eines, que abans no veia per solucionar-ho.

La vida ha de fluir, aprenent a acceptar les coses com venen, i seguir sempre caminant a la felicitat, sense necessitar accions de l’experiment, per sentir-se millor.

Sigues aquest granet de sorra, que millora el món.

Sent-te Lliure.