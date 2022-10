Empat sense gols del FC Andorra a Màlaga

Ho ha intentat el FC Andorra en el seu desplaçament al camp del Màlaga en un partit que hi ha hagut de tot menys gols. El 0 a 0 de l’inici no s’ha mogut durant tot el matx i, com a mal menor, els tricolors han esgarrapat un punt. Han xutat més els locals, però no entre els tres pals. En aquest apartat el FC Andorra ha xutat en dues ocasions per només una els andalusos.

Els del Principat han tingut més possessió de l’esfèrica (45%-55%), també han estat més precisos en les passades (75%-78%) i en els llançaments de córner (2-6). Tot i aquestes dades favorables, l’Andorra s’ha complicat la vida quan en el minut 85 Àlex Pastor ha estat expulsat amb vermella directa. Ha estat, curiosament, l’única cartolina que han vist els d’Eder Sarabia. El Màlaga, de la seva banda, ha rebut 6 targes grogues.

A manca del partit que ha de jugar l’Eibar contra el Mirandès, el FC Andorra és a la 7a plaça de la lliga SmartBank amb 15 punts, a tan sols 3 de distància del líder, l’Alavès. Les diferències en els llocs capdavanters encara no són gens significatives. El millor per als del Principat és que les places de descens estan cada cop més lluny.

El proper encontre de lliga del FC Andorra serà aquest dimecres vinent, a una mala hora per al públic. A les 16:15 hores els tricolors rebran al Burgos, 5è, que suma també 15 punts.