Empat de la selecció andorrana davant la de Moldàvia

El duel ha començat sense un domini clar de cap dels dos equips. La primera nota negativa ha arribat al minut 12, quan Marc Vales s’ha retirat lesionat per un cop i en el seu lloc ha entrat Albert Alavedra. Moldàvia ha estat la primera a posar a prova Josep Gomes amb un cop de cap de Posmac que ha refusat el porter.

Els visitants han agafat les regnes del partit amb el pas dels minuts, però s’han trobat amb una defensa sòlida dels tricolors. Al 41, Mandricenco ha provat fortuna amb un xut des de fora de l’àrea que ha sortit fregant el pal. Dos minuts més tard, Stina ha estat expulsat per una dura entrada a Marcio Vieira i ha deixat els moldaus amb un home menys per a tota la segona meitat. La jugada ha estat revisada pel VAR, ja que l’àrbitre havia assenyalat només targeta groga en un inici. Al descans, 0 a 0.

Al pas per vestidors, Koldo ha retirat Marcio Vieira per introduir Marc Rebés. El guió de partit no ha variat i el seleccionador ha tornat a moure la banqueta al minut 58 amb l’entrada de Berto Rosas i Àlex Martínez en el lloc de Ricard Fernández i Jordi Rubio. Els canvis no han tingut l’efecte esperat i al minut 64, Moldàvia ha disposat de l’ocasió més clara del partit amb una rematada de Nicolaescu que Josep Gomes ha refusat amb una mà providencial.

Andorra ha pecat de manca de valentia al darrer tram de partit, tot i jugar amb un home més. Àlex Martínez amb un xut llunyà al minut 84 ha estat l’única ocasió de perill sobre la porteria de Railean. Al final, 0 a 0. Els tricolors són penúltims del grup amb un punt, amb un empat i una derrota en dos partits. El pròxim compromís arribarà divendres també a l’Estadi Nacional a tres quarts de nou de la nit contra Liechtenstein.