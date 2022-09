Empat a un gol del FC Andorra al camp del Mirandés

Potser s’esperava més de la visita de FC Andorra al camp del Mirandés, un dels conjunts que ocupen la part baixa de la classificació de la lliga Smart Bank (la Segona Divisió espanyola). Però, la realitat és que ningú regala res i, menys, al futbol professional. L’empat a un gol, més enllà dels matisos, evidencia que el trajecte no serà un camí de roses.

Segurament que el FC Andorra ha merescut molt més, però, el resultat és el que és. Encara bo que els tricolors han pogut empatar a les acaballes del partit, quan passaven força minuts del temps afegit. Sinan Bakis és qui ha fet justícia pel que s’ha vist al camp del conjunt castellà. L’entrada d’aquest jugador ha estat providencial per a que el FC Andorra esgarrapés quelcom de positiu quan passaven 8 minuts del temps reglamentari. L’Andorra segueix viu en la seva estrena a la Segona Divisió. No hi ha motius per al neguit, hores d’ara.