Empat a res de l’FC Andorra, a casa, contra l’Ourense (0-0) i un Piqué que treu fum

Imatge del partit que ha acabat amb empat a zero gols. Foto: FC Andorra

Trist empat a zero gols de l’FC Andorra a l’Estadi Nacional contra l’Ourense, en un partit que no passarà a la història. La primera aproximació dels de Beto Company, ha estat al minut 9 amb un xut lleugerament desviat de Josep Cerdà. Ha estat un encontre poc vistós i amb poques ocasions per a ambdós equips, l’únic que semblava desequilibrar per als andorrans era Josep Cerdà i, al minut 31, ho ha tornat a provar, però ha rebutjat el porter visitant Marqueta. Amb el 0 a 0 s’ha arribat al descans.

A la segona part s’ha mantingut la mateixa tònica que la primera, un Ourense tancat al darrere i un Andorra que no era capaç de trobar un forat. No ha estat fins al minut 73 que ha arribat l’única oportunitat tricolor del segon temps, però ningú aprofitava una centrada de Juanda, que ha acabat marxant fregant el pal. D’aquesta oportunitat, fins al final del partit, no ha passat res més destacable i amb el 0 a 0 s’ha acabat un partit on l’Ourense ha aconseguit el seu objectiu de rescatar un punt de terres andorranes.

El proper compromís de l’FC Andorra serà el diumenge, 9 de febrer, a les 12 del migdia, contra el Lugo, també a l’Estadi Nacional.





Gerard Piqué, propietari de l’FC Andorra, fart pels problemes que pateix el club per a disposar d’un camp en condicions per a poder jugar

“Si el Govern no ens dona una solució immediata, nosaltres prendrem decisions. No podem continuar així. No podem acceptar aquest tracte. I, si cal plegar, ho farem”.

“Més de 4 milions d’euros invertits en l’estadi. Hem pagat la rehabilitació, el manteniment, l’herba natural, la calefacció… I avui juguem en un camp on és impossible fer tres passades seguides. Això no pot seguir així”.