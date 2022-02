Emocions i vivències, al Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana

Els Comuns d’Ordino i la Massana organitzen de nou el Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges, amb una programació de sis sessions, tres de les quals es projectaran a l’Auditori Nacional i, les altres tres, al Teatre de les Fontetes.

Com han remarcat els consellers de Cultura de les dues corporacions, Eva Choy i Guillem Forné, aquest cicle ja està plenament consolidat i compta amb un públic fidel que no es vol perdre les experiències dels aventurers i esportistes. Justament, la peculiaritat del cicle és el seu format, amb una projecció i un col·loqui posterior per compartir les vivències dels ponents amb el públic.

El cicle donarà el tret de sortida dimecres, 9 de febrer, a l’Auditori Nacional, a Ordino, amb un documental molt emotiu, ja que el protagonista, l’andorrà Gonzalo Fernández, no només explicarà la seva aventura de coronar el Gasherbrum II (8.035 m) sinó que també mostrarà l’homenatge que va retre a l’alpinista Sergi Mingote, juntament amb el seu amic Lluís Cortadellas. Gonzalo Fernández, a més, té al darrere una història personal de superació, perquè es va bolcar amb l’esport després d’un episodi molt dur a la seva vida.

També serà emocionant la segona proposta, que canvia la muntanya pel mar. Sota el títol “Kayac no limits“, descobrirem l’aventura d’un jove gironí amb discapacitat visual i física que va fer una expedició de tretze dies al voltant de l’illa de Menorca. Serà el 16 de febrer, a Ordino.

La tercera sessió té com a protagonista un enamorat de l’Àfrica, Miquel Àngel García, que des de fa més de deu anys ha fet diversos viatges al continent, dels quals s’ha emportat experiències, anècdotes i algun ensurt, com l’atac d’un elefant o l’intent d’una hiena, que pretenia menjar-se’l. García és agent de policia andorrà i ha impulsat nombroses tasques socials al continent africà, a més de participar com a guia en diversos safaris. La cita serà el 22 de febrer a les Fontetes.

El mateix escenari acollirà el 8 de març l’experiència de Marta Tibau i la seva parella, Marià Miño, que van deixar la seva feina a mitjans de comunicació d’Andorra per començar una aventura amb la seva furgoneta-casa. D’això fa deu anys i la seva aventura encara continua, vivint dels continguts que generen al seu canal “Furgo en ruta” i d’altres feines que van sorgint pels països per on passen.

Un perfil semblant té l’aventurer Joan Colominas, ja que també va deixar la seva feina, fa quatre anys, per anar a l’aventura amb la seva motxilla, recorrent el món. De moment ja ha passat per disset països i de cadascun té un record sobre la seva pell, en forma de tatuatge. Descobrirem la seva experiència el 22 de març, al Teatre de les Fontetes.

El cicle es tancarà el 23 de març a Ordino, amb l’aventura de dos joves alpinistes, Jorge i Chema Galve, al Nepal. Van ser trenta-dos dies en autosuficiència i obrint una via a la cara nord del Langshisa Ri (6.427 m).

El cicle compta de nou amb la col·laboració de la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia.

L’entrada a les sessions és gratuïta, però cal fer la reserva prèvia a www.4tickets.es/comuordino.