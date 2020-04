La Representació del Copríncep francès ha tramès un comunicat avui al cap de Govern on s’indica que Emmanuel Macron ha respost favorablement a la demanda d’ajuda de material mèdic que li va fer Xavier Espot la setmana passada.

En la missiva s’ha aprofitat per informar de la seva decisió personal de contribuir al fons solidari per a pal·liar la situació creada per la COVID’19 a Andorra amb un import de 200.000€.

En el seu missatge, el Copríncep reafirma al poble andorrà tot el seu suport en aquests moments difícils per a tothom.