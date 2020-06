El mercat setmanal de la Seu reincorpora les parades de moda i complements

Aquest dimarts, el mercat setmanal de la Seu d’Urgell ha reincorporat una vintena de parades de tèxtil, sabates i complements reubicades a la plaça dels Oms, carrer Sant Domènec, carrer Ramon Llambart, Parc del Cadí i Pati Palau.

Per tal de poder complir amb les normes de seguretat i d’higiene, s’han buscat aquestes noves ubicacions que substitueixen els espais habituals que ocupaven aquestes parades tant carrer dels Canonges com a l’inici del carrer Major.

Amb la reinstal·lació de les parades de moda i complements, el mercat setmanal de la Seu d’Urgell que té lloc tots els dimarts i dissabtes va entrant en la nova normalitat. Aquestes parades se sumen al mercat de productes frescos, d’alimentació i planter que s’instal·len al passeig Joan Brudieu des del passat 28 d’abril, en lloc del carrer Major, per a poder complir amb les mesures de distanciament social mentre duri l’actual situació sanitària causada per la pandèmia per coronavirus.