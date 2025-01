Elvis Presley faria aquesta setmana 89 anys

Un 8 de gener de 1935, ara fa 89 anys, naixia Elvis Aaron Presley, conegut mundialment com a Elvis Presley, a Tupelo, Mississipi, (Estats Units). Fou un famós cantant i compositor estatunidenc de rock and roll. Tant és així que se l’anomena “El Rei del Rock & Roll” o, simplement, “El Rei”. El seu estil característic de cantar, els seus moviments agressius a l’escenari, el seu carisma i altres qualitats li van permetre convertir-se en una gran figura de la història de la música.

A més dels seus múltiples àlbums, la qualitat de les cançons que va interpretar és el que segueix generant nous seguidors entre les noves generacions. Ha encapçalat per molts anys, la llista dels artistes morts amb major recaptació pels seus productes, desbancat únicament per Kurt Cobain l’any 2006. Cada any la seva casa-mansió Graceland és visitada per milions de persones de tot el món. És la segona casa més visitada dels Estats Units, darrere de la Casa Blanca.

Són molts els músics i cantants que reconeixen que Elvis va ser l’espurna que va canviar la música popular i a tota una generació, i que gràcies a ell, ells van prendre el mateix camí. Elvis Presley ha deixat de ser una icona estatunidenca, per a convertir-se en una icona de culte mundial.

Elvis Presley va morir a Memphis, Tennessee (Estats Units), el 16 d’agost de 1977. Com tots els mites i grans estrelles de la música i el cinema, la seva mort està envoltada encara a dia d’avui de nombroses històries inversemblants.

