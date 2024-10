Els webs d’Andorra Turisme i de promoció turística dels comuns, més accessibles

Els webs turístics esdevenen més accessibles amb ACCTUA (Andorra Turisme)

Des d’aquesta setmana, els web públics d’informació turística del país –és a dir el d’Andorra Turisme i els que depenen de cadascun dels comuns– són més accessibles. Les millores en l’accessibilitat digital universal s’han dut a terme gràcies a la incorporació d’un mòdul específic que facilita la navegació a les persones amb diferents graus i tipus de diversitat.

Així, aquest mòdul anomenat ACCTUA –que es troba a la part esquerra de la pantalla un cop s’accedeix al web– s’activa a petició de l’usuari i disposa de múltiples modes de navegació segons si les persones que l’utilitzen tenen alguna discapacitat sensorial, motriu o paràlisi cerebral.

Aquesta solució tecnològica se suma a les diverses millores d’accessibilitat en l’oferta turística del país endegades des d’Infoturisme, com ara els projectes Parlapp, Blind Explorer o els plafons dels miradors ecoturístics, ja en funcionament des de fa anys.

Cal recordar que Infoturisme és una iniciativa conformada per Andorra Turisme i per tots els departaments de turisme comunals. L’objectiu del programa, creat ara fa setze anys, és assolir sinergies entre les diferents entitats públiques destinades a la promoció turística i treballar conjuntament a millorar la posició competitiva d’Andorra com a destinació. El pressupost d’Infoturisme prové en un 50% d’Andorra Turisme, i l’altre 50% es divideix a parts iguals entre els set comuns.