Els vols amb parapent seran compatibles amb les operacions de l’Aeroport Andorra – La Seu

Els vols amb parapent i els vols comercials de l’Aeroport Andorra – La Seu d’Urgell seran compatibles a partir del primer trimestre de 2026. Actualment, els parapents no poden volar quan hi ha alguna operació comercial a l’aeroport. És un dels temes tractats aquest divendres al matí durant la Taula estratègica de l’aeroport, en la qual hi ha participat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal; el director d’Aeroports de Catalunya Jordi Candela; i el director de l’Aeroport Andorra-la Seu, Òscar Madrid, a més d’altres autoritats del territori i d’Andorra. Entre aquestes ha estat a la reunió, David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat.



L’acord és fruit de les negociacions entre l’aeroport, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la Direcció General d’Aviació Civil, el Servei d’Informació Aeronàutica i la Federació Aèria Catalana com a representant de totes les escoles i clubs de parapent d’Organyà.

Les converses han permès identificar dues zones, al nord i sud de l’aeroport, on es podrà compaginar l’activitat històrica del parapent a la Muntanya màgica d’Organyà amb les operacions comercials.

Gràcies a aquest acord l’Aeroport Andorra – La Seu disposarà de serveis de control aeri, que garantiran la plena compatibilitat de les operacions comercials de l’aeroport amb l’activitat de parapent d’Organyà i l’aviació general.





9.500 passatgers

La Taula estratègica també ha posat de manifest que l’activitat comercial de l’aeroport es troba plenament consolidada amb l’operativa regular d’Air Nostrum, companyia que opera en el marc del servei públic licitat pel Govern d’Andorra.

Actualment, s’ofereixen dues freqüències setmanals amb Madrid i Palma de Mallorca. Durant el primer semestre de l’any, s’han registrat prop de 9.500 passatgers i gairebé 3.000 operacions, xifres d’aviació comercial i general que demostren l’estabilitat i la confiança en el servei.

Pel que fa als serveis públics, s’ha licitat la construcció d’un nou espai específic per al servei de Bombers del Grup d’actuacions especials (GRAE ) a l’aeroport, i s’acaba de formalitzar l’inici de les obres. El nou edifici, amb una superfície de 600 m², acollirà un torn operatiu format per quatre bombers GRAE, un metge, dos operadors i un pilot.