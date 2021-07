Els visitants d’Andorra ja poden activar una eSIM amb tarifes de mòbil nacionals

Andorra Telecom ha habilitat la eSIM per als visitants d’Andorra. D’aquesta manera, totes les persones que visitin el Principat i que tinguin un mòbil compatible amb aquest format, podran descarregar-se una eSIM, equivalent a una SIM física però en format digital.

Així, aquests usuaris podran realitzar comunicacions amb les mateixes tarifes que els clients de la telefonia mòbil de prepagament d’Andorra Telecom, estalviant-se els costos derivats dels roaming a Andorra.

Per a poder descarregar-se aquesta eSIM, els clients hauran de registrar-se prèviament al web de la companyia andorrana i assegurar-se de que el seu telèfon mòbil és compatible amb aquesta tecnologia. Els primers models compatibles amb la eSIM van aparèixer fa aproximadament 3 anys.

Un cop fet el registre, el client haurà de triar entre les dues tarifes disponibles, de 9€ o 19€ amb les que podrà efectuar i rebre trucades, enviar SMS i connectar-se a 4G amb les mateixes condicions que els clients habituals d’Andorra Telecom.

Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom indica que “estem molt contents de poder oferir aquest servei a tots els visitants del país, facilitant la connexió a internet i, per tant, la interacció amb les xarxes socials per poder compartir la seva estada. D’aquesta manera, els visitants tindran a l’abast de la mà tot allò que els país els hi pot oferir i podran seguir connectats tranquil·lament durant tota la seva visita”.

Per a donar a conèixer aquest nou servei, Andorra Telecom iniciarà en breu una campanya publicitària online dirigida als futurs visitants del país, de manera que puguin realitzar el procés de registre i descàrrega de la eSIM abans de la seva arribada a Andorra.