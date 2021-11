Certament no és gens fàcil el món de l’economia, i més si parlem de criptomonedes i bitcoins. Per a entrendre millor les coses no hi ha una experiència millor que ens ho expliqui una nena de tres anys.

Aquest és el cas de Lily Knight que presenta un programa a les xarxes socials amb explicacions força simpàtiques. Fins i tot ha tingut ja convidats força importants. I és que l’èxit en aquest nou món de la comunicació no sabem mai per on pot venir.