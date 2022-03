Els videoclips dels Motarrots de l’Alt Urgell superen les 5.500 visualitzacions

Els videoclips dels Motarrots de l’Alt Urgell han superat les 5.500 visualitzacions en total, quan es compleix un mes des que es van estrenar al canal de Youtube del Consell Comarcal. Aquestes dades venen a confirmar la bona acollida del treball dirigit per Toni Lombarte i amb el duet La Sonsoni com a protagonista. El cançoner dels motarrots és obra del músic Pep Lizandra.

Es tracta de la segona fase del projecte de recuperació dels motarrots de l’Alt Urgell que han impulsat els serveis de Cultura i de Turisme del Consell Comarcal. Amb anterioritat, es va editar un mapa interactiu i es van dissenyar, per part d’Anna Solans de Creativa Disseny, les estampacions per a samarretes dels 120 motarrots recuperats.

El videoclip més vist fins ara és el de Tresponts Avall, que comprèn els municipis de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Organyà, amb 1.205 visualitzacions. El segueixen el d’Oliana, Peramola i Bassella, que en té 986, i el de Montferrer i Castellbò, que ha arribat a les 846 visualitzacions. Després se situen el Baridà (628), Tuixent i la Vansa (526), les Valls d’Aguilar (509), la Ribera (486) i les Valls de Valira (415). Es pot accedir als videoclips a través d’aquest enllaç: http://www.alturgell.cat/motarrots.

Paral·lelament, Edicions Salòria ha reeditat el llibre Alt Urgell. Motarrots, fets llegendes, de Josep Espunyes, en el qual es basa el projecte. L’editorial de la Seu d’Urgell ha constatat un renovat interès per a aquesta obra, l’autor de la qual ha estat distingit amb la declaració del 2022 com Any Literari Josep Espunyes al Pirineu en complir-se el seu 80è aniversari.

El projecte Motarrots de l’Alt Urgell compota amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.