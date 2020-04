Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

L’aspecte tens entre Mart i Urà et porta a haver d’utilitzar la inventiva per gestionar l’economia. Sembla que cal un canvi de patrons en la manera d’obtenir ingressos.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Un talent que practicaves com a afició pot donar-te una possible sortida professional. Possible comunicació secreta amb algú del teu interès, on tu tindràs la iniciativa.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estàs generós i cerques la manera de donar el teu temps i companyia als que més ho necessiten. Amb Mercuri per la Casa XI, la comunicació amb els amics va en augment.



Cranc



al 21 de juliol

Mercuri per Casa X pot portar notícies relatives al sector professional o alguna gestió per començar un treball. Aprofites el teu temps a casa per fer algunes millores.



Lleó



al 21 d’agost

Reps notícies d’algú que viu lluny. Si tens parella et pot demanar més espai o fins i tot que quedeu com a amics. Fas plans per fer canvis profunds a nivell professional.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Gestions documentals per qüestions patrimonials/econòmiques. Tens especial interès en ampliar coneixements sobre salut. Un germà passa per un moment delicat i l’ajudes.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

L’amor es pot fer present amb el bon aspecte de Venus/Mart. Si ja tens parella, possible augment de la comunicació i podríeu aclarir algun assumpte que ve de lluny.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estàs entre expressar el que sents o seguir contenint. Són dies d’especial profunditat emocional. Si passes per un mal moment econòmic, reps una ajuda per sortir del pas.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si tens fills, possible augment de la comunicació amb ells. Algú interessat en la teva persona sembla que t’espia per la xarxa i intentarà posar-se en contacte amb tu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La intuïció és ben activa i pots rebre moltes percepcions. Sospeses un canvi de residència en els propers mesos. Amb Venus per Casa VI, sembla que el treball està protegit.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Necessitat d’estar molt actiu. Si no pots sortir, cercaràs la manera de cremar l’energia dins la llar. Si hi havia distanciament amb un germà, es pot donar un retrobament.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Amb Venus a Casa IV cerques com fer de la llar un lloc més agradable. Necessites comunicar-te per sentir-te més segur. Els somnis poden ser intensos en aquests dies.