Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Us veureu amb les ales tallades per fer el que teniu previst, ja que us entrebancaran les persones del vostre entorn. Mireu de no deixar-vos influenciar i manteniu els vostres plans. A banda d’això podeu estar molt bé en tema de lligar, ja que tindreu la sensualitat a flor de pell i sabreu utilitzar-la per entrar en tema fàcilment.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Prepareu-vos per canvis a la feina, en principi poden ser bons, ja que sembla que els aspectes són favorables, però és millor que us prepareu per tot, ja que les variacions i els alts i baixos seran freqüents aquests dies. Sembla que la part beneficiada serà l’econòmica, però això no vol dir que us hàgiu de gastar diners abans d’hora.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Petites coses en les quals teníeu molta estabilitat es distorsionen i perden la força per seguir endavant, deixen d’anar bé. Serà moment de mentalitzar-vos de que no hi ha res que duri tota la vida i de vegades encara que nosaltres no vulguem hem de fer canvis i renovar-nos. Sort que us ho passareu molt bé amb la parella, si en teniu.



Cranc



al 21 de juliol

La tossudesa que tindreu en alguns aspectes, pot acabar sent un problema de mal portar per les persones amb les quals treballeu o conviviu. Cal que en sigueu conscients i que busqueu la manera d’estar més centrats en el que convé sense estar tan impositius. És bo saber afluixar de tant en tant i més quan la cosa s’escalfa massa.



Lleó



al 21 d’agost

Les emocions us faran dubtar a l’hora de parlar de segons quins temes, caldrà que us relaxeu tot el que sigui possible i que si en algun moment la cosa us costa massa busqueu la manera d’aparcar el tema i abordar-lo una altra estona. És bo deixar-se sentir i saber quan s’ha de deixar passar l’estona, no cal forçar les situacions.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

No us podeu despistar, el resultat de no estar al cas pot ser algun petit ensurt relacionat amb la conducció, cal que estigueu atents i pel que heu d’estar, no val a badar que després us queixareu. Tots els temes relacionats en paperassa els heu de portar lligats i molt ben mirats perquè no us vinguin problemes inesperats més endavant.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La necessitat d’estar amb el pare, o de pensar en ell, farà que no pareu d’analitzar la vostra situació. Mireu de no ficar-vos massa en terreny perillós pensant més del compte, o potser millor dit pensant malament dels altres. De vegades ens fem muntanyes del no res que tampoc ens aporten res de bo. Potser millor passar desapercebut.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Sentireu el patiment d’una manera més profunda que d’altres vegades i això us pot fer alterar els nervis i la paciència. Us haureu de controlar més del normal per poder estar amb societat sense que la cosa se us dispari i acabeu una mica desorbitats. Si podeu racionalitzeu allò que us passa pel cap, per mirar si cal patir o no.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Anireu amb la directa posada i no tindreu cap mirament per dir el que us vingui de gust a qui us sembli. Penseu que tot torna i potser la reacció d’alguna persona que us importa us descol·loca per una part surrealista que ni us podíeu imaginar. Cal tenir present que mai coneixem del tot a ningú, fins i tot ni a nosaltres mateixos.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No us estranyi si us passa pel cap adquirir una propietat, la cosa està en que els diners s’acomoden a casa vostra i això s’ha d’aprofitar, no a tots se us presentarà de la mateixa manera, per tant sigueu prudents i no feu inversions si no les veieu molt clares, no voldria que féssiu passos abans d’hora i tinguéssiu embolics després.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si teniu germans haureu d’estar pendents d’ells perquè els farà falta suport i seria bo que els hi donéssiu, si no teniu germans de tot això que us estalviareu, tot i que el més probable és que alguna amistat de les bones us reclami la mateixa atenció tal com si fos un germà, no us negueu en donar un cop de mà, sense passar-vos.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La mandra, la comoditat i sobretot els abusos o excessos de les coses que us agraden, ja ve sigui menjar, comprar roba, fer esport o el que sigui que us vingui de gust, pot acabar sent un problema si no us controleu. La qüestió és que us costarà posar el fre i parar a temps. Cal que us esforceu a controlar-vos per no tenir problemes.