Els veïns desallotjats a l’avinguda Santa Coloma 28 poden tornar a casa un cop estabilitzat l’edifici

El cònsol menor, David Astrié i el propietari Josep Palmitjavila (AndorraCapital)

La trentena de veïns que viuen als 13 pisos de l’edifici situat a l’avinguda Santa Coloma número 28 ja poden tornar a les seves llars. Així ho ha informat avui el cònsol menor, David Astrié, un cop rebuts els avals tècnics que determinen que no s’han produït moviments després d’efectuar uns treballs necessaris de consolidació dels fonaments.

El passat 16 de febrer el Comú decretava l’ordre de desallotjament preventiu de l’immoble. La decisió la prenia el cònsol menor just després de reunir-se amb els enginyers que fan el seguiment d’aquest edifici que presenta fissures des de fa uns mesos i en constatar en aquell moment la necessitat de fer-hi uns treballs urgents de consolidació. Malgrat que en cap cas hi ha hagut perill d’esfondrament, es va optar per desallotjar els veïns perquè els treballs podrien generar vibracions i, fins i tot, algun ensurt derivat de l’assentament del pilar afectat.

Si bé alguns dels veïns han optat per viure durant aquests dies en cases de familiars, la majoria s’ha allotjat en hotels de la parròquia. Tots ells, incloent el taller mecànic que es troba als baixos de l’edifici, podran tornar amb normalitat a ocupar els seus pisos a partir d’aquesta tarda.

El cònsol menor, David Astrié, ha remarcat que el Comú ha actuat amb diligència, precaució i responsabilitat, i ha recordat que els treballs de consolidació de l’immoble s’han fet de manera molt ràpida per a facilitar al més aviat possible el retorn dels veïns als seus domicilis. També ha exposat que es continuaran les tasques de seguiment a l’immoble per part dels enginyers.

El propietari de l’edifici, Josep Palmitjavila, ha celebrat que tots els veïns puguin retornar ja des d’avui dimarts a la normalitat i, alhora, ha volgut agrair la bona predisposició i rapidesa del Comú per a estabilitzar l’edifici.

Els costos de la reparació i consolidació de l’estructura, així com la substitució d’un tram del clavegueram de l’edifici han estat assumits en primera instància pel Comú i ascendeixen a 30.000 euros. El Comú també s’ha fet càrrec de les despeses d’allotjament i manutenció de les persones que han estat durant els darrers dies reubicats en diversos hotels de la parròquia.