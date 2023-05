Els valors de la vida a través de la dansa

Cartell del Festival de Dansa de la Seu 2023 (Aj. la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell celebrarà el dissabte, dia 10 de juny, el Festival de Dansa, a les set de la tarda, al teatre del col·legi La Salle, amb el lema ‘Un recorregut apassionant pel món dels musicals i els seus valors indispensables’ que comptarà amb la participació de tot l’alumnat de l’espai.

El festival comptarà amb un total d’una quinzena d’actuacions que recorreran diferents estils de ball, que van des del jazz, la dansa contemporània passant per la dansa clàssica, comercial o sexystyle, i alguna sorpresa.

“Ja fa dies que tot l’equip i els grups de ballarins i ballarines estem treballant de valent amb el procés de creació del Festival de Dansa d’enguany, per a posar tota la maquinària (muntatge, comunicació, coordinació, direcció, vestuari, pentinat i maquillatge, coreografies, músiques, escenografia), una feina molt intensa que es veurà reflectida en una posada en escena que no deixarà indiferent ningú, i gaudint del que més estimem, que és la dansa”, explica Eva Franquesa, directora i professora de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell.





El festival: reflexió sobre els valors

El festival serà, doncs, un espectacle artístic dedicat a la dansa que farà reflexionar sobre els valors indispensables com són l’amor, l’amistat, la confiança, la felicitat, l’acceptació, la família, la llibertat, la perseverança, el respecte, la constància, l’empoderament femení, la inclusió, la solidaritat, la cooperació, el compromís i la il·lusió. “Valors que ens motiven i ens mouen per a transformar la societat i també sobre l’energia que ens transmeten i que parlen de la nostra fragilitat i sentiments, aprofitant la gran expressivitat de la dansa”, remarca Eva Franquesa.

Aquest espectacle, amb grans dosis d’amor i passió, s’adreça a tothom, amb coreografies que desborden energia per a aconseguir emocionar al públic. “Aquest consens en l’apreciació sorgeix del nostre amor per l’art i la dansa, posant tot per part nostra perquè sigui un èxit”, afegeix la directora de l’Espai Dansa.

El festival tindrà entrada gratuïta però cal recollir-la prèviament a la recepció del centre cultural Les Monges.