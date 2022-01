Els utensilis també embelleixen la cuina aquest 2022

Els utensilis són imprescindibles en la cuina. I sempre gaudim de tenir-los a mà quan ens lliurem amb entusiasme a cuinar. Però totes aquestes olles i paelles, ganivets i tasses, poden resultar part de la decoració. Sobretot si t’agrada triar els més acolorits, una tendència que es porta molt avui.

Segur que has vist en botigues d’elements de cuina, tota classe d’olles i paelles, en els més intensos i bonics colors. Una tendència que ens encanta perquè en les últimes temporades, les cuines són cada dia més acolorides. I si t’agrada tenir tot a la vista i tens totes aquestes coses belles per a cuinar per què no aprofitar-les per a decorar? Un simple repeu es converteix en un racó on exhibir les teves millors peces. Però també a donar-li un toc molt atractiu a la teva paret i a la cuina en general.

Aquesta tendència tan coqueta de presumir dels teus utensilis de cuina, vindrà bé de qualsevol manera. Organitzant i decorant, una cuina petita i senzilla pot ser molt atractiva. Aquesta tendència a amagar menys les nostres olles i cristalleria, és molt popular.

Abans d’emprendre una renovació total que et permeti crear gabinets per a guardar tot, potser has de pensar a elegir aquesta bonica opció.

Coquetejar amb tots els teus utensilis de cuina, presumir d’ells i gaudir de l’acollidora que es veurà la teva cuina. Sobretot si no tens tant de temps per a organitzar-te i guardar.

Per Tot Sant Cugat

Font Decoracion2.com