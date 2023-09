Els U19 de l’EEBE entrenaran a Xile les pròximes cinc setmanes

L’equip U19 de l’EEBE de la FAE (Federació)

El grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba a Xile per a una estada de llarga durada, fins el 3 d’octubre. L’equip ha viatjat amb Àlvar Calvo, Eric Ebri, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Nicolau Daban, Carlos Salinas, Martí Llort, Maià Font, Pere Cornella, Marc Fernández i Adrià Prats.

El grup està dirigit pel seu responsable tècnic, Nico Belcredi, així com Pol Aguilà, entrenador de Roger Puig, que també ha viatjat amb l’expedició andorrana. Així mateix, també es troba a Xile Didac González, que entrena al grup U16, que ja ha finalitzat la seva estada, però ell s’ha quedat a Amèrica del Sud per a ajudar en el dia a dia de l’equip.

El bloc en conjunt estarà a Xile les pròximes cinc setmanes. La tornada està prevista per al 3 d’octubre. En arribar, la previsió era fer un primer bloc de tècnica per a preparar unes primeres carreres que estaven previstes del 5 al 8 de setembre, però aquestes s’han anul·lat. A la zona està fent mal temps, amb vent, pluja i neu.

Amb aquesta situació, la idea del cos tècnic serà incidir en el treball de tècnica, donades les circumstàncies de les pistes, massa toves per la neu caiguda. “La intenció era prioritzar la velocitat, fer el màxim de súper i de descens, però ara mateix com que les condicions no pinten bé, ja veurem”, ha explicat Nico Belcredi, responsable tècnic dels U19.