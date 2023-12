Els U16 de l’EEBE milloren prestacions als eslàloms de la Molina

L’equip U16 de l’EEBE rebent indicacions del tècnic Pol Carreras a la Molina (FAE)

L’equip U16 de l’EEBE ha estat a la Molina disputant unes curses de la lliga catalana. Entre divendres i dissabte han fet dos eslàloms. La intenció de l’equip tècnic era poder, no només entrenar, sinó també “provar-nos en competicions on no hi ha pressió i podem intentar proposar tot el que proven durant els entrenaments”, segons ha explicat el responsable tècnic, Pol Carreras. “Hi ha un factor psicològic que s’ha de treballar i en aquestes carreres va molt bé”, ha assegurat Carreras, que s’ha mostrat “molt content per l’actitud i el nivell mostrat pels corredors”.

Divendres va ser una jornada més complicada per culpa del vent, mentre que ahir dissabte l’esquí proposat pel grup ha estat molt bo. “Ara hem de continuar entrenant per a esperar al mes de gener per a les primeres competicions”.

Ahir dissabte, a la cursa masculina, es va imposar Hans Breitfuss, del PCGR, mentre que segon va ser el corredor de l’EEBE, Àlex Comellas.