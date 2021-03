Els turistes que pernoctin en establiments de l’Alt Urgell podran visitar el Principat per Setmana Santa

La Generalitat obre la porta a l’arribada de turistes catalans per Setmana Santa. Turisme de la Seu ha comunicat al sector de l’hostaleria que els turistes que pernoctin en establiments de la comarca alturgellenca seran considerats com a residents i, per tant, podran visitar el Principat. Això sí, per poder fer-ho, cada allotjament turístic haurà d’emetre un document que servirà com un escrit oficial on s’haurà d’incloure les dades de l’empresa i dels clients, a més de concretar els dies d’entrada i sortida.