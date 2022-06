Els trucs bàsics per a decorar amb paper de paret

Si tens pensat canviar l’aspecte de la teva llar, el paper de paret decoratiu pot ser l’opció que necessites per a donar-li al teu habitatge un look diferent. El paper decoratiu el pots aconseguir com un rotllo de paper i el col·loques en la paret que desitges amb només aplicar cola.

No és necessari col·locar paper de paret decoratiu en tota la teva llar. Pots instal·lar-ho en una habitació o fins i tot únicament en una paret d’una estada i obtenir aquest toc diferent que cerques. El paper pintat pot aconseguir ser un element diferenciador per a crear un ambient sofisticat.

Si desitges fer de l’habitació dels més petits de la casa un lloc plaent, el paper pintat infantil t’ajudarà a marcar la diferència. Cal tenir en compte les aficions i gustos dels petits. Així ells es consideraran identificats amb la seva habitació.

En els joves el cas és molt similar, ja que igualment els agrada estar en un ambient amb el qual se sentin identificats i còmodes.

Les zones comunes són un espai on es pot utilitzar aquest estil de decoració. Si tries una sola paret per a col·locar el paper pintat, aquesta pot marcar la diferència en l’estada.

I quan decorem una cuina, volem aquest estil casolà, pel fet que és un espai on tota la família es reuneix sovint. Els tons i models del paper pintats en aquest espai han de ser neutres i atractius perquè sigui del gust de tots els qui viuen a la casa.

Per Tot Sant Cugat

Font: vivirhogar.republica.com