Els treballs de descontaminació de Ràdio Andorra permeten extreure més de 7m³ d’amiant de l’emissora

El director i la cap d’Àrea de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera i Berna Garrallà, acompanyats del cap d’Àrea d’Edificació Pública, Carles Blasi, han visitat aquest dijous a la tarda els treballs que s’estan duent a terme a l’edifici encampadà de Ràdio Andorra per descontaminar els materials que contenen amiant de l’antiga emissora. L’extracció del material permet deixar l’espai segur i lliure d’aquest contaminant, a la vegada que es respon a la necessitat de conservar el material de l’edifici d’interès museístic alliberant-lo d’amiant.

La visita ha comptat també amb la presència de la directora tècnica de l’empresa Ecops, Xaro Martínez, i de la cap de conservació de l’empresa Retoc, Mireia Garcia, i ha permès copsar els treballs que s’hi estan duent a terme. Les feines, que està previst que s’acabin a finals d’aquest mes, han servit per retirar 0,5m3 d’amiant en juntes, cordills, llanes i paraments i 7m3 d’amiant de materials i/o elements.

Així els responsables de les obres han explicat que de manera prèvia a l’extracció del material es va realitzar un estudi integral dels contaminants presents en les instal·lacions que va permetre detectar amiant a la planta baixa, primera i a la semisoterrada.

Un cop feta aquesta identificació, s’ha desenvolupat la intervenció i detecció de totes les caixes i elements que contenen amiant, s’ha desenvolupat la descontaminació de tots els objectes i/o elements i s’han estabilitzat i segellat totes les vàlvules de mercuri.

Per a realitzar els treballs de descontaminació, s’han construït 3 espais confinats amb pressió negativa, anomenats ‘bombolles’. Són estructures prefabricades in situ i a mida a les que s’han acoblat depressors d’aire per tal de mantenir una extracció d’aire constant. “Una infraestructura única arreu que ha permès extreure, de manera mil·limètrica, tot l’amiant que hi havia en els materials de l’edifici. El Govern ha fet l’aposta necessària per extreure tots els elements contaminants de Radio Andorra”, ha explicat Martínez.

Les ‘bombolles’ envoltaven tots els elements a descontaminar i filtraven contínuament l’aire interior, amb una constància d’uns 8-10 cicles per hora. Han funcionat dia i nit, cada dia, des de que es van posar en funcionament fins a la seva aturada tècnica.

A més, i tal com ha destacat Llovera, els treballs tècnics que s’han desenvolupat a l’edifici permeten posar en valor el patrimoni històric que alberga Ràdio Andorra. Els elements que hi ha a l’edifici tenen una importància rellevant des de la mateixa arquitectura de l’edifici i fins a unes instal·lacions que són el testimoni de l’evolució de les tècniques de radiodifusió al Principat. Es tracta d’un patrimoni excepcional fins i tot en el context europeu, ha recordat Llovera.

Els treballs concrets de la descontaminació es van iniciar el passat 17 de juny, fent el muntatge de la primera ‘bombolla’; la segona es va posar en marxa el dia 2 de juliol i, la tercera el dia 3 d’agost. Fins al dia d’avui s’han realitzat 46 dies de treball, a on s’han fet 315 jornades d’operaris tecnològics i 153 de personal tècnic. En total, a l’obra hi han participat dos tècnics superiors en higiene industrial, dos restauradores, un encarregat general i 14 operaris tecnològics, tots especialistes en la retirada i descontaminació de material que conté amiant.