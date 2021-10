Els treballadors temporers de països tercers podran sol·licitar un certificat de trànsit

El Govern d’Andorra informa que els treballadors temporers nacionals de països tercers i que vulguin entrar a Andorra per motius laborals podran sol·licitar un certificat de trànsit fins al Principat en cas de no complir amb els criteris d’accés a l’espai Schengen.

Actualment, en el context de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, únicament poden accedir a l’espai Schengen els nacionals de països tercers que s’acullin a algun dels supòsits següents:

– Viatgers de tercers països que apareguin a la llista de la Unió Europa pels quals s’aixequen les restriccions de viatge relatives a la COVID-19.

– Viatgers de tercers països amb pauta de vacunació completa, d’acord amb les vacunes autoritzades per l’Agència Europea del Medicament (EMA) o per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

– Viatgers que demostrin motius essencials.

Per aquest motiu, si es tracta d’un viatger d’un país tercer, que necessita viatjar a Andorra per motius laborals i no pot acollir-se a cap dels supòsits anteriorment mencionats, caldrà que disposi d’un certificat de trànsit expedit pel Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra. Aquest certificat li permetrà transitar per l’espai Schengen, ja sigui la seva via d’entrada Espanya o França, fins arribar a la seva destinació final, el Principat d’Andorra.

Per obtenir el certificat, la persona interessada, o en el seu defecte l’empresa contractant, haurà de fer arribar al Ministeri de Justícia i Interior (a través d’un correu electrònic a temporers@policia.ad), per cadascuna de les persones que s’hagin de desplaçar a Andorra, la documentació següent:

– Fotocòpia del passaport en vigor.

– Fotocòpia del certificat d’antecedents penals degudament legalitzat.

– Fotocòpia del precontracte de treball.

– En matèria sanitària, acreditar el compliment d’algun dels requisits següents:

1. Estar vacunat contra la COVID-19 i que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data d’administració de la darrera dosi de la pauta de vacuniació completa. Aquesta condició s’acredita amb un certificat de vacunació.

2. La vacuna ha d’estar autoritzada per l’EMA, per l’OMS o per una autoritat reguladora del medicament.

3. Haver passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos. Aquesta condició s’acredita amb un certificat de recuperació. S’entén per certificat de recuperació el certificat emès per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies naturals després de la primera prova TMA o PCR amb resultat positiu. Aquest certificat és vàlid durant 180 dies naturals a partir de la data de presa de la mostra d’aquesta TMA o PCR.

4. Haver passat la malaltia i estar vacunat contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i que hagin transcorregut catorze dies des que es va administrar. Aquesta condició s’acredita amb els certificats corresponents.

L’interessat, o en el seu cas empresa contractant, haurà de facilitar les seves dades de contacte, especialment adreça de correu electrònic i telèfon mòbil. Un cop avaluat el dossier, el Ministeri de Justícia i Interior donarà la seva conformitat, si correspon, per a l’emissió del certificat, autoritzant l’entrada a Andorra de l’interessat per motius laborals, i ho comunicarà al Ministeri d’Afers Exteriors. Consegüentment, el Ministeri d’Afers Exteriors emetrà el certificat corresponent i l’enviarà a través del correu electrònic al sol·licitant.

El document amb tota la informació al respecte està disponible a les pàgines web del Govern d’Andorra, d’Immigració, d’Interior, d’Afers Exteriors, i de Treball i Ocupació.