Els treballadors del Punt de Trobada es mostren ‘indignats’ pels terminis proposats pel desallotjament

Els treballadors del Punt de Trobada han emès un comunicat on mpostren la seva indignació pels terminis proposats pel desallotjament. El comunicat íntegre diu el següent:

“En nom de tots els treballadors del Punt de Trobada arran de la notícia apareguda en els diferents mitjans de comunicació paper i digitals, on es divulga que la societat Cosp, SA representada per la família Mallol demana a la Batllia el desallotjament en dos mesos del Punt de Trobada, es vol fer saber que el sentiment per part de tots els treballadors és d’indignació, de por i d’incertesa.

Tot i haver cobrat una indemnització milionària de més de 7 milions d’euros, ara no volen que la nostra empresa, pugui recuperar-se de les fortes pèrdues causades pel tancament de fronteres per la pandèmia de la Covid-19, fent així que la nostra liquidació corri el perill de no poder-se fer efectiva i que moltes empreses del país i de fora, no puguin cobrar les factures.

Ens sentim molt molestos i indignats que la família Mallol, propietaris del terreny però no de l’edifici doncs no el van construir ells, sinó la Família Cachafeiro, ens tractin pública i obertament sense cap prejudici, com un problema, i afirmant que no es seu, si més no quan seran els llogaters de la futura empresa on, com ha declarat públicament Pyrenees, hi treballarem molts de nosaltres.

Estem ja cansats què ens utilitzin en un afer on els més perjudicats som els treballadors i de rebot les nostres famílies senceres, per la fragilitat que suposa ser un assalariat, i saber que et quedaràs al carrer en un temps que passa de 2 a 14 mesos depenent del que dicti la Batlle.

Estem patint molts problemes de salut agreujats per aquesta situació, ansietat, angoixes, nits sense dormir, mal humor, desànim general i tot això repercuteix en el nostre dia a dia i el de les nostres famílies.

Davant de la situació exposada, volem que es tingui en compte que darrere d’aquest desallotjament que els Mallol volen portar a execució, hi ha persones i famílies que estan molt afectades i amb una gran incertesa pel nostre futur.

Ens mereixem que es faci tot el possible per garantir els nostres drets i el nostre futur laboral”.

Treballadors Punt de Trobada