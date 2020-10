Els tràmits per obrir una empresa es poden allargar uns vuit mesos per un inversor estranger

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha anunciat aquest dimarts trobades “imminents” amb els comuns amb l’objectiu d’eliminar la “doble comprovació” en els tràmits administratius per obrir una empresa. Gallardo ha comparegut al Consell General per presentar l’auditoria interna que el seu ministeri ha fet durant uns set mesos (d’octubre del 2019 a abril del 2020) per identificar el punts febles en els tràmits administratius en els registres d’inversió estrangera, societats i comerç i per plantejar solucions a aquests problemes.

Aquesta ha permès detectar que un inversor estranger pot trigar uns 240 dies a obrir una empresa a Andorra i que ara treballarà per tal de simplificar, millorar i reduir els tràmits administratius. Si s’aconsegueix, des de l’Executiu confien a tenir més inversió.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha mostrat satisfet dels inversors que ja han aterrat al país, però ha destacat que “hem de treballar perquè els que vinguin trobin un procés més obert, més fàcil, intuïtiu, sense duplicitats i professionalitzat”.

El ministre ha insistit que cal reduir el nombre de dies, però sense generar un esforç extra de supervisió. També ha assenyalat la importància de resoldre dualitats de tràmits entre Govern i comuns per la falta de coordinació de criteris. El contacte es preveu que sigui imminent.

Gallardo ha remarcat que “no perseguim que els comuns vegin perillar els ingressos que ja perceben per aquests tràmits”, sinó que ha assegurat que “es tracta de trobar la fórmula i el procés òptim”.

Hi ha 110 punts de millora en diversos àmbits com el tecnològic o el normatiu. Alguns tràmits ja seran digitals a principis del 2021, però l’objectiu últim és aconseguir un procés més modern, fàcil, intuïtiu i sense duplicitats.

En aquest sentir, Gallardo va recordar que el primer trimestre de l’any vinent ja hi haurà dos tràmits que es podran fer de manera digital. Són la reserva de dominació social i la tramitació de la inversió estrangera. I ja està molt avançada la digitalització d’un model de societat estàndard. Segons el ministre, el gran repte de després és en el registre de comerç, més complex i amb més duplicitats a superar.