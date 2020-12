Els tests d’antigen permeten diagnosticar 54 casos asimptomàtics de Covid-19

El ministre portaveu, Eric Jover, ha informat que 54 persones han pogut detectar que eren portadors del virus –asimptomàtics– gràcies a la realització dels tests d’antigen que el Govern ha posat a disposició dels residents de manera gratuïta durant les festes nadalenques.

Així, les persones que han obtingut un resultat positiu s’han posat en contacte amb els stoplabs, que han confirmat mitjançant una prova TMA que tots ells estaven infectats pel virus: “els autotest han funcionat com s’esperava, han permès tallar diverses cadenes de contagis”, ha exposat Jover.

En aquest sentit, el ministre ha recordat que les corporacions comunals, que ajuden al Govern en l’operativa per fer-los arribar a tots els ciutadans, encara reparteixen proves gratuïtes en els horaris que elles mateixes han organitzat i ha fet una crida als residents que encara no els tinguin a recollir-los. Així, fins aquest dimecres al migdia s’han repartit 61.028 tests entre les 75.173 persones majors de 6 anys censades.

El ministre ha recordat que aquestes proves són molt efectives a l’hora de detectar el període infectiu del virus, però “en una franja molt curta de temps”. Per aquest motiu, la prova s’ha de realitzar el mateix dia de la celebració, just abans de la trobada.

Compra de 100.000 tests més

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, la compra de 100.000 noves unitats de proves de detecció ràpida per a test de nasofaringe destinats als diferents cribratges sectorials que es duen a terme des del Ministeri.

L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Gessal Nutraceuticals SL, que proporciona els tests Biocredit ja adquirits amb anterioritat pel Govern d’Andorra i que tenen una alta sensibilitat i especificitat. L’import total de l’adjudicació és de 435.000 euros.

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha remarcat que “l’Executiu considera que aquests tests formen part de l’estratègia del Govern per lluitar contra la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat”, pel que és imprescindible reposar el seu estoc. Per aquest motiu, la contractació s’ha fet amb modalitat d’emergència per tal que la compra pugui ser adjudicada i lliurada el més aviat possible.