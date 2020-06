Els tests d’anticossos permeten diagnosticar 78 positius que podrien haver contagiat unes 360 persones

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, juntament amb el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, i el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha presentat aquest dijous les primeres conclusions de l’estudi massiu d’anticossos de coronavirus SARS-CoV-2 que s’ha fet a la població andorrana durant el mes de maig. Una de les conclusions més destacades de l’estudi, tal com ha apuntat Martínez Benazet, és que s’han pogut diagnosticar 78 casos positius amb PCR. La detecció d’aquests nous casos ha permès, com ha apuntat Pons, “evitar un possible contagi de 367 nous casos potencials en una situació sense confinament selectiu dels malalts”.

L’estudi, pioner per l’abast que ha tingut a gairebé tota la població del país, ha permès tenir un major coneixement de la COVID-19, així com saber l’impacte d’un virus molt nou i contagiós sobre la ciutadania. L’anàlisi ha facilitat la presa de decisions sociosanitàries d’una manera molt més eficient, diagnosticant els casos simptomàtics, els asimptomàtics i aïllant dels seus contactes les persones contagiades per aturar la transmissió al més aviat possible. El doble cribratge ha estat determinant per calcular la proporció de persones amb serologia positiva per SARS-CoV-2 i la prevalença real de la malaltia, així com saber la proporció de persones que han passat la infecció de forma asimptomàtica al país. En aquest sentit, el titular de Salut ha recordat que “Andorra ha estat un dels països on l’epidèmia va tenir una incidència més elevada a l’inici, però es va poder evitar el col·lapse sanitari”.

Els resultats obtinguts dibuixen que el doble cribratge s’ha realitzat a un total de 70.468 persones, el que representa un 90,8% de la població del país que inclou residents al Principat, temporers i transfronterers. Els resultats presentats en la roda de premsa són els obtinguts a les dues rondes d’anàlisi, espaiades per uns 14 dies entre elles, que es van dur a terme entre el 30 d’abril i el 27 de maig del 2020, donant un total de 137.457 tests realitzats. “Hem pogut radiografiar el percentatge de persones que han estat en contacte amb la infecció, detectar els casos asimptomàtics i, d’aquesta manera, conèixer millor l’epidèmia”, ha apuntat Piqué.

Així, i pel que fa als resultats, l’estudi mostra que en la primera ronda dels tests la seroprevalença de la població general és del 9,3%. És a dir, que el 9,3% de la població presenta almenys la presència d’un anticòs. En canvi, en el grup de professionals sanitaris la seroprevalença és del 12,0%. En la segona onada, la seroprevalença és del 8,4% en el cas de la població general i de l’11,2% en sanitaris. D’aquesta forma, la seroprevalença mitjana entre les dues en la població general és de 8,8%.

Pel que fa a les diferències entre edat, els resultats són bastant homogenis, tot i que revelen lleugeres variacions a la baixa pels infants i un increment, també mínim, a partir dels 50 anys i més significatiu a partir dels 80 anys. No obstant això, els canvis més significatius es produeixen en les franges de més de 95 anys es deuen a la mida de la mostra (>300 individus), en les quals l’efecte sobre el total de pocs casos és més significatiu.

Per tot, Marc Pons ha posat en relleu que la informació presenta el doble cribratge ha esdevingut un element fonamental per poder donar una resposta ràpida i àgil, aïllant els casos actius. A més, els tests també han ofert una fotografia amb unes dades acurades i fidedignes del grau d’exposició i vulnerabilitat de la població, així com dels col·lectius més exposats a possibles brots. El director d’Actua Innovació ha destacat que el coneixement obtingut gràcies a les dues onades d’anàlisi d’anticossos permetran avançar en les mesures sanitàries en cas de requerir-se en un hipotètic futur.

Martínez Benazet ha celebrat la participació voluntària de més d’un 90% de la ciutadania en l’estudi d’anticossos, “demostrant així el caràcter solidari d’Andorra”. Amb tot, el titular de Salut ha remarcat que la ciutadania s’ha de continuar protegint davant la COVID-19 mitjançant l’ús de la mascareta, la higiene de mans i la distància interpersonal. Aquestes mesures, ha afegit, juntament amb “una gran capacitat de diagnòstic i d’estudi epidemiològic” han de ser “la base per si hi ha un rebrot”.

Logística: 1.500 voluntaris i 46.180 hores de feina

Pel que fa a tota la logística que ha fet possible el cribratge massiu, les dades recollides es destaca que s’han habilitat un total de 59 punts per fer els tests, distribuïts al llarg del territori andorrà en 11 localitzacions a les diferents parròquies del país (anomenats stoplabs). A aquestes ubicacions s’hi podia accedir en cotxe per nuclis familiars o de convivència, o a peu en cas de no tenir alternativa. S’ha comptat amb un total de 1.500 voluntaris (1.208 voluntaris a la primera fase i 1.034 a la segona fase, més 346 col·laboradors dels diferents comuns) que van participar en la realització del cribratge poblacional.

En l’àmbit del material, han estat necessaris prop de 19.900 bates, 9.670 gorres, 83.130 guants, 492 ulleres i pantalles, 50.700 mascaretes quirúrgiques i 6.700 mascaretes FFP2.