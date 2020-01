Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Mart a Sagitari, et dóna un toc d’energia extra. Comences l’any amb empenta i guanyis de fer cuses noves. Pot sorgir l’oportunitat de fer un viatge que t’interessa força.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Et trobes que per progressar en la professió, has de mirar a fora del teu cercle immediat i enfocar-te en indrets llunyans. Possibles despeses en productes informàtics.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si bé els assumptes materials sembla que et tenen atabalat, pots trobar un oasi en la formació de temes que t’agraden o fent una escapada per canviar d’escenari mental.



Cranc



al 21 de juliol

Entres al nou any amb el propòsit de canviar la manera d’obtenir ingressos. Compte, perquè pots perdre la paciència amb una persona de més edat que la teva, sigues prudent.



Lleó



al 21 d’agost

T’agafes seriosament assumptes relatius a la salut i de cara al 2020, et disposes a implementar nous hàbits que millorin el benestar. Més desplaçaments per motiu de feina.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Els fills poden donar-te algunes obligacions econòmiques, però també alguna sorpresa agradable. Possible inici d’una activitat de lleure o el desenvolupament d’un talent.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si no fas esport, et proposes com a mínim, fer més exercici. Pot caure algun regal tecnològic per facilitar-te la vida. Gestions relatives a temes domèstics o patrimonials.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si bé segueixes en un procés de certa contenció i observació, també cerques moments per la diversió. Millores decoratives a la llar. Pot aparèixer un amor del passat.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Mart entra al teu signe i pot portar una dosi extra d’energia, però també pots sentir que et costa desconnectar. Aprofita el moment per moure assumptes laborals pendents.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Entres en un any especial, amb canvis d’arrel. Conscient de la gran quantitat de feina que has de fer, estructures una estratègia per avançar. Pots rebre un ajut econòmic.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Venus al teu signe et proposa prendre’t les coses amb lleugeresa. Si venies d’una etapa austera, ara pots viure unes setmanes de calma i cerques la manera de divertir-te.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Sents que t’has d’alliberar de quelcom que impedeix que un assumpte important evolucioni. Tens les eines per enfrontar-ho. Si tens un problema, reps l’ajut d’un bon amic.