En Mark Aldrhei de la classe de 2nB de 2a ensenyança de l’escola andorrana de Santa Coloma-el Roc ha estat el guanyador del sorteig del patinet elèctric dels tallers Elèctrics!

La directora d’Activitats de Creixement de FEDA, Imma Jiménez, i la Cap de l’Àrea d’Activitats Culturals i Educatives del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Carme Garcia, han estat les encarregades de lliurar el premi, aquest dimecres, al guanyador.

Aquests tallers han estat oferts per un equip de FEDA que col·labora activament en el Programa d’Educació Viària que impulsen el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, l’Automòbil Club d’Andorra i els set comuns.

Durant el primer trimestre d’aquest curs escolar han passat per aquests tallers més de 500 alumnes de 20 classes diferents dels diversos sistemes educatius. Elèctrics! és un taller sobre mobilitat sostenible que s’ha desenvolupat al voltant del MW museu de l’electricitat de FEDA.

El seu objectiu és aproximar els adolescents a les noves formes de mobilitat sostenible i sensibilitzar-los sobre la necessitat del seu ús, perquè ells poden ser claus en el canvi d’hàbits en la mobilitat urbana.

Amb aquests tallers, els adolescents han pres consciència de la importància del problema fent una reflexió sobre la necessitat d’una mobilitat sostenible i la transcendència de tenir un nou model. També han tingut una introducció a la mobilitat elèctrica experimentant amb vehicles elèctrics que es poden fer servir a Andorra, i han fet les seves aportacions en forma d’idees per aconseguir una mobilitat més sostenible en la seva vida quotidiana.

Els tallers presenten un format en què els tres grups de cada una de les classes competeixen per poder optar al sorteig del patinet elèctric que es fa servir en un dels tallers. Són participatius i dinàmics, demanen col·laboració i entesa entre els alumnes. Cada grup anava puntuant en cada un dels tres tallers, i tots els alumnes del grup que més punts obtenia dipositava una butlleta a l’urna del sorteig.

Garcia ha agraït la col·laboració de FEDA i ha valorat positivament la conscienciació dels adolescents als canvis necessaris que demana una mobilitat més sostenible a més de l’alta participació de les escoles en aquests tallers. Per la seva banda, Jiménez ha remarcat que la implicació de FEDA en aquests tallers orientats als escolars ha estat molt gran i que està molt satisfeta per l’acceptació dels alumnes que hi han participat i per la valoració que han fet els diferents centres escolars.