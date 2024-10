Els socialdemòcrates volen que un 20% del sòl urbanitzable sigui per a parc públic d’habitatge

Les conselleres generals socialdemòcrates Pere Baró, Susanna Vela i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest dijous 25 esmenes al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. La presidenta, Judith Casal, ha exposat que el text s’ha hagut de treballar a través de títols, per a fer-ho d’una forma més endreçada, i que la llei provinent de Govern “només són solucions per a parar el cop” i que manquen mesures “més profundes”.

Els socialdemòcrates proposen que, com a mínim, un 20% del sòl urbanitzable es destini al parc públic d’habitatge a preu assequible, de compra i/o lloguer, i que la reserva de sòl que es destini a habitatges de protecció pública no pugui ser inferior al 50% del total de reserva previst. Així mateix, es fa constar al text de Govern la necessitat de crear un fons econòmic per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, també ha subratllat la necessitat que les condicions econòmiques per a determinar el preu dels pisos buits que es posaran al mercat de lloguer les estableixi l’Institut Nacional de l’Habitatge i no l’Executiu, així com que s’incorporin a les definicions d‘habitatge els espais i serveis comuns de l’immoble i els annexos, que es justifiquin els supòsits en els quals no es considera un habitatge com a buit, que es modifiqui la Llei d’expropiació de 1993 per a incloure l’interès social com a causa que justifica una expropiació. La presidenta, Judith Casal, també ha especificat que la cessió obligatòria ha de tenir una entrada en vigor retardada d’un any per tal d’aconseguir un efecte dissuasiu i dotar de més garanties a la mesura.

Pel que fa als apartaments turístics, Casal ha posat èmfasi en què les autoritzacions que ja s’han atorgat no es vegin afectades en fer la renovació i se’ls considerin les condicions que tenien prèviament a l’entrada en vigor de la llei.

La presidenta del Grup Parlamentari també ha exposat la modificació de l’article 27 de la Llei qualificada d’immigració per tal de detallar que la contractació fora de quota ha de ser un recurs extraordinari i que s’ha de realitzar quan no es poden contractar els serveis necessaris a empreses del país o únicament per a respondre a l’interès general.

En matèria d’inversió estrangera i impostos, el conseller general Pere Baró ha exposat la proposta de rebaixar els bens immobles al màxim afegint que la limitació a la inversió estrangera immobiliària s’apliqui a un pis, un apartament o un estudi -no dos com marca la llei-, a dues places d’aparcament i a un traster per pis – no tres-. També es sol·licita que s’especifiqui que els lloguers han de ser a preu assequible i que s’incrementin les sancions per incompliment.

Les esmenes inclouen propostes rebudes i debatudes amb la plataforma Coordinadora per l’habitatge digne, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS).