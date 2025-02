Els socialdemòcrates reclamen un Pla del dret a l’habitatge 2025-2029

Els tres consellers generals socialdemòcrates, Pere Baró, Judith Casal i Susanna Vela (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat vuit reserves d’esmena al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que es debatrà a la sessió del Consell General prevista per al proper 6 de març. Els socialdemòcrates volen reobrir esmenes per tal que la llei inclogui que, per exemple, les promocions immobiliàries d’inversió estrangera tinguin permís sí es destinen únicament a lloguer a preu assequible, i no a arrendament general com marca el redactat.

Així com que s’augmentin tipus i períodes; que, com a mínim, un 20% del sòl urbanitzable es destini al parc públic d’habitatge a preu assequible, de compra i/o lloguer, i que la reserva de sòl que es destini a habitatges de protecció pública no pugui ser inferior al 50% del total de reserva previst; afegir un nou article sobre el Fons per a l’habitatge de protecció pública a preu assequible; una encomana a Govern per a prendre les disposicions oportunes per a la creació i execució d’un Pla pel Dret a l’habitatge 2025-2029.

També incideixen -els socialdemòcrates- en mesures per a evitar la coneguda com a “trampa del fill”; i la definició dels conceptes de “preu assequible” -destinació de la renda de menys del 33% de l’Ingrés Familiar Medià-, “Índex de referència de preus de lloguer” -com a indicador de referència de l’estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge funció de la seva ubicació i característiques- i “gran tenidor” -persona física o jurídica propietària de 5 o més immobles d’ús residencial-.