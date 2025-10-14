Els Socialdemòcrates qüestionen el model actual del SIAD i denuncien testimonis preocupants d’usuàries

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha registrat al Consell General una bateria de preguntes escrites, dirigides al Govern per a obtenir informació detallada sobre el funcionament i els recursos del Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD). La formació considera que cal una revisió profunda del model actual i denuncia la manca d’enfocament del servei.
En aquest sentit, des del Partit Socialdemòcrata s’ha expressat un posicionament clar: “No compartim el model actual del SIAD, ja que entenem que, lluny de reforçar l’autonomia de les dones, pot contribuir a una visió assistencialista i infantilitzadora, que no respon als reptes actuals en matèria d’igualtat i drets”, afirmen en el comunicat.
El grup denuncia, a més, haver rebut nombroses queixes de dones usuàries del servei, que han expressat el seu malestar pel tracte rebut i el funcionament del SIAD. Segons diversos testimonis recollits pel partit, algunes dones han arribat a sentir-se qüestionades o, fins i tot, culpabilitzades de la seva situació, en lloc de sentir-se escoltades, acollides i acompanyades.
“Aquest fet és profundament preocupant i absolutament inacceptable”, alerten els socialdemòcrates. Consideren que un servei públic destinat a protegir i apoderar no pot, en cap cas, generar sentiments de culpa o desprotecció entre les dones que hi acudeixen en cerca d’ajuda.
En la seva iniciativa parlamentària, el Grup Socialdemòcrata demana informació detallada sobre:
- Els recursos humans i materials del SIAD, incloent-hi el nombre i perfil dels professionals.
- El tipus de formació contínua que rep l’equip.
- Els horaris i canals d’atenció disponibles.
- El nombre de dones ateses anualment en els darrers cinc anys, desglossat per tipologia d’atenció.
- Els circuits de derivació i protocols d’actuació segons cada cas (violència masclista, emergència social, etc.).
- Els mecanismes de coordinació amb altres serveis com policia, batllia, serveis socials o entitats del tercer sector.
- I els indicadors d’impacte i avaluació del servei.
Des del PS es reitera que “el compromís del partit és amb un model d’atenció que posi al centre el respecte, la dignitat i la llibertat de cada dona“. Per això, insten el Govern a revisar a fons el funcionament del SIAD i a garantir que aquest compleixi realment la seva funció de protecció, suport i apoderament de les dones.
Molt bones notícies! Que el SIAD s’entri a revisar és com quan li demanes a tu que neteis la teva nevera: és una bona idea, però l’última vegada que l’havia fet va ser fa anys… L’assumpció que el model actual pot ser assistencialista i infantilitzador és divertida, com quan un adult diu que no li agrada el menjar de bressol. Les queixes de les dones dins del servei són com quan el teu gos s’adrea cap a la nevera… una senyora de bon gust! Els socialdemòcrates demanant informació detallada és com quan tu demanes a la teva mare la recepta d’un plat que mai has preparat: Mamà, com es fa?. Això pot ser el principi d’una millora real, però si la nevera encara està plena de palets, el camí és llarg!