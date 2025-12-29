Els socialdemòcrates presenten 10 esmenes al Pressupost 2026 “per a posar-lo al servei de la gent”

Els consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Pere Baró i Laia Moliné, han presentat aquest matí de dilluns un conjunt d’esmenes al Projecte de Pressupost per a l’any 2026 amb un objectiu clar: “posar els comptes públics al servei de la gent, del poder adquisitiu, dels serveis públics i de la cohesió social, i no únicament al servei d’una visió estrictament economicista del país”.
Les esmenes presentades són concretes, quantificades i amb una orientació política clara: “corregir desigualtats, reforçar drets socials i redefinir prioritats pressupostàries del Govern”. Les esmenes tracten les temàtiques següents:
Justícia social, pensions i salaris
El grup proposa un sistema progressiu de revaloració de les pensions vinculat al salari mínim i a l’IPC, amb increments més elevats per a les pensions més baixes i garantint que cap pensionista perdi poder adquisitiu.
A més, planteja la indexació anual dels salaris i del salari mínim a l’IPC com a mesura estructural de justícia salarial i cohesió social.
Drets laborals i funció pública
Entre les esmenes destaca el reconeixement de fins a dos triennis al personal interí que ha accedit a la condició de funcionari des de l’entrada en vigor de la Llei de la funció pública, per a evitar discriminacions injustes.
També es proposa aplicar les noves taules retributives al personal jubilat i prejubilat, que va quedar exclòs dels acords retributius malgrat haver format part del sistema.
Acció sindical
El GPS defensa el finançament públic de l’acció sindical “com una inversió en diàleg social i qualitat democràtica. Per aquest motiu, proposa reassignar recursos pressupostaris per a impulsar un projecte específic de promoció de l’acció sindical”.
Joventut i prevenció social
En l’àmbit de la prevenció, es planteja la realització d’un estudi per a analitzar la possible implementació del programa Planet Youth per al període 2026–2031, un model de prevenció juvenil amb resultats contrastats a nivell internacional.
Cultura i patrimoni
Les esmenes també aposten per una redistribució dels recursos culturals, reforçant museus, patrimoni cultural, projectes estratègics de cultura, difusió cultural i la Biblioteca Nacional, amb l’objectiu de consolidar una cultura pública forta i arrelada al territori.
Model econòmic i serveis estratègics
En matèria turística, el GPS proposa traslladar la política turística al Ministeri corresponent, mantenint els recursos, però amb més responsabilitat política i control parlamentari.
Així mateix, planteja reduir les transferències de capital d’Andorra Telecom per a destinar aquests recursos a abaixar les tarifes, especialment per a famílies i petits empresaris, com a mesura directa per a alleugerir el cost de la vida.
Acord d’Associació amb la Unió Europea
Finalment, el grup proposa una esmena per a garantir els recursos necessaris per a la celebració d’un referèndum sobre l’Acord d’Associació amb la UE l’any 2026, reafirmant el seu compromís amb la participació democràtica de la ciutadania.
“El conjunt d’aquestes esmenes dibuixa una alternativa clara al pressupost del Govern: un pressupost més just, més social i amb un model de país més equilibrat”, conclou Laia Moliné, consellera del GPS.