Els síndics visiten Ordino en el tercer aniversari de la Reserva de la Biosfera

Eva Choy, Carles Ensenyat, Josep Àngel Mortés i Sandra Codina (Consell General)

Segona visita institucional, en aquesta legislatura, dels síndics a la parròquia d’Ordino. En aquesta ocasió, Carles Ensenyat, síndic general, i Sandra Codina, subsíndica general, han estat rebuts pel cònsol major, Josep Àngel Mortés, la cònsol menor, Eva Choy, i part de l’equip de Govern comunal amb qui han visitat la Casa de la Muntanya i l’ampliació del Centre Esportiu d’Ordino.

Durant la visita a la Casa de la Muntanya que s’ha convertit en tot un referent turístic i didàctic d’Ordino, els síndics han pogut veure diversos audiovisuals interactius que expliquen la riquesa natural i patrimonial de la parròquia.

També han pogut copsar en primera persona com tres anys després de ser declarada Reserva de la Biosfera, Ordino ha sabut potenciar el turisme natural i l’economia sostenible a la parròquia. De fet, al final de la visita, els síndics han rebut una petita mostra de productes elaborats amb plantes silvestres de la Vall d’Ordino envasats per la primera empresa que produeix sota el segell Ordino – Reserva de la Biosfera.

Pel que fa al Centre Esportiu d’Ordino (CEO), l’ampliació i millora de la instal·lació ha permès, segons han explicat els responsables de la instal·lació, que siguin varis els clubs i esportistes internacionals que s’hagin interessat per a entrenar-hi. Especialment destacable és la sala dedicada a les arts marcials i la millora de la piscina i els vestuaris. A més, s’ha posat en valor la sostenibilitat de la instal·lació, ja que el consum d’energia per a la climatització i l’escalfament de l’aigua de la piscina i dutxes es fa amb biomassa. També s’ha remarcat que el CEO compta amb plaques solars que permeten un important estalvi energètic.

Per a acabar, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han mantingut una reunió de treball amb els cònsols major i menor i part de l’equip de Govern comunal a la sala de plens del Comú d’Ordino. La trobada ha servit per a traslladar l’activitat legislativa del Consell General que pot tenir incidència en la gestió comunal i, alhora, per a rebre els suggeriments i neguits dels representants comunals sobre l’actualitat política actual i els reptes futurs, especialment, en l’equilibri entre el creixement econòmic i la conservació dels espais naturals.