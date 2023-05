Els síndics visiten Canillo i es reuneixen també amb l’ambaixador portuguès

Ana Isabel Teixeira, Sandra Codina, Carles Enseñat, João Antonio Mira Gomes i José Manuel da Silva (Consell General)

Els síndics, Carles Ensenyat i Sandra Codina, han iniciat aquest dilluns una ronda de visites institucionals als set comuns que es farà per ordre protocol·lari. D’aquesta manera, Ensenyat i Codina han començat la tanda de presentacions al Comú de Canillo on han estat rebuts pel cònsol major, Francesc Camp, i el cònsol menor, Marc Casal.

La trobada, que ha durat aproximadament una hora, ha servit per a intercanviar impressions sobre l’actualitat política, tant nacional com parroquial. En aquest sentit, Ensenyat i Codina han compartit amb els cònsols de Canillo els reptes que s’ha marcat la Sindicatura per a aquesta legislatura, entre els quals destaca acostar i obrir el Consell General a la ciutadania.

Per la seva banda, Camp i Casal han exposat la situació actual de la parròquia, amb un especial èmfasi en la situació urbanística, els límits de càrrega i la problemàtica de l’habitatge.

Finalment, els representants de les dues institucions s'han marcat l'objectiu de mantenir una relació més fluida entre el Consell General i el Comú de Canillo, per això, s'han emplaçat per a una nova trobada de cara a la tardor. La voluntat és que aquestes trobades siguin periòdiques al llarg de la legislatura.





Visita de l’ambaixador de Portugal a Andorra

En el marc de les visites institucionals que el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, reben en l’inici d’aquesta legislatura a la seu del Consell General, aquest dilluns a la tarda ha estat el torn de l’ambaixador de Portugal a Andorra, João Antonio Mira Gomes.

La trobada ha servit per a constatar les bones relacions entre els dos països i la voluntat de les dues parts de continuar donant suport a les iniciatives culturals i socials de la comunitat portuguesa a Andorra que es considera imprescindible per a promocionar la integració de la tercera nacionalitat més nombrosa al país.

D’altra banda, els síndics i l’ambaixador de Portugal han acordat donar un impuls al Grup d’Amistat Andorra-Portugal entre el Consell General i l’Assembleia de la República, que fa anys que roman inactiu, per a incentivar l’intercanvi comercial, cultural, social i educatiu entre ambdós països. A la reunió també hi han assistit la cònsol general de Portugal a Barcelona, Ana Isabel Teixeira, i el cònsol honorari de Portugal a Andorra, José Manuel Da Silva.