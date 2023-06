Els síndics reben l’alcalde i vicealcalde en funcions de la Seu

Sandra Codina, Francesc Viaplana, Jordi Fàbrega i Carles Enseñat a Casa de la Vall (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut aquest divendres al migdia a Francesc Viaplana, alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, i Jordi Fàbrega, vicealcalde en funcions. Viaplana i Fàbrega deixaran els seus càrrecs demà un cop es constitueixi el nou consistori.

Durant la trobada, s’ha destacat la col·laboració entre administracions durant la pandèmia i especialment en els moments inicials d’aquesta, quan s’aplicaven els confinaments i els tancaments de fronteres. En aquest sentit, Ensenyat ha agraït als màxims representants del consistori urgellenc la feina feta per a aconseguir que el Principat d’Andorra no es tractés com un país tercer en l’obertura de les fronteres posterior al confinament. Ambdues parts també han destacat la col·laboració en matèria sanitària que es va dur a terme en benefici dels ciutadans del Principat d’Andorra i l’Alt Urgell.

Finalment, els síndics generals han traslladat a Viaplana i Fàbrega la importància de culminar amb èxit el procés de reconeixement de patrimoni de la UNESCO de la candidatura transnacional “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra”, que inclou la Casa de Vall, la Catedral de la Seu d’Urgell i el Castell de Foix, entre altres monuments.