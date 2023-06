Els síndics reben la representant de l’ONU sobre la violència envers els infants

Sandra Codina, Najat Maalla M’jid i Carles Enseñat (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut, en el marc de la seva visita oficial a Andorra, Najat Maalla M’jid, representant especial del secretari general de les Nacions Unides sobre la violència envers els infants. Durant la trobada, han fet una visita guiada a la Casa de la Vall i a l’hemicicle del Consell General. Posteriorment, Najat Maalla M’jid ha mantingut una reunió amb els membres de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat.

Durant la trobada, s’han tractat temes rellevants com l’exposició dels infants i adolescents a les xarxes, la protecció de les seves dades i la importància de la seva implicació en els temes que els afecta. L’objectiu d’aquesta trobada és impulsar i fomentar mesures efectives per a protegir la infància i l’adolescència sobretot en l’entorn digital, on són especialment vulnerables. A més, s’ha acordat promoure un intercanvi de bones pràctiques entre institucions per a compartir accions i programes de protecció dels infants.

La visita de Maalla M’jid ha servit per a refermar la col·laboració entre el Consell General i les Nacions Unides en la protecció dels drets dels infants que ha de ser sempre una prioritat absoluta per al poder legislatiu.