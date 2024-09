Els sindicats volen que el Consell General digui la seva sobre el salari mínim

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach (AndorraDifusió)

Els sindicats volen reunir-se amb els grups parlamentaris del Consell General per a traslladar-los la proposta d’establir el salari mínim a partir de 1.500 euros mensuals. La consideren la quantitat mínima necessària perquè els treballadors puguin tenir una vida digna. Fa setmanes que la Unió Sindical d’Andorra (USdA) anuncia la intenció de traslladar la proposta a la patronal en el marc del Consell Econòmic i Social (CEA). Vol que el salari mínim se situï per sobre de 1.500 euros.

Precisament un dels objectius, quan es reprenguin les reunions bilaterals entre l’USdA i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), implica acordar la pujada salarial de 2025, tot i que els precedents no conviden a l’optimisme perquè les postures de partida estan molt allunyades, tal i com publica AndorraDifusió.

De fet, des de la Confederació empresarial han deixat clares les discrepàncies i consideren que 1.500 euros hauria de ser una quantitat màxima i no pas el mínim per a començar a negociar. L’USdA, al seu torn, acusa els empresaris de ser part del problema de l’escalada contínua dels lloguers.

Per als sindicats l’única via per a equilibrar la pèrdua de poder adquisitiu de treballadors i jubilats és la pujada de salaris i pensions. Consideren que la llei òmnibus no servirà per a apaivagar l’impacte brutal que la pujada dels lloguers té en les economies domèstiques.