Els sindicats creuen que molta gent marxarà del país si no es soluciona la problemàtica de l’habitatge

Si no hi ha solucions a l’habitatge, moltíssima gent marxarà del país, sobretot treballadors, però també classe mitjana. De fet, ja ho estan començant a fer. Aquesta és l’anàlisi dels sindicats del moment en què vivim. Tampoc veuen adients les propostes de la CEA per millorar el poder adquisitiu de la població.

Els sindicats tenen clar que cada vegada és més difícil viure a Andorra i molts dels habitants ja estan abandonant el país. I més que ho faran, perquè l’accés a l’habitatge és complicadíssim. Consideren prioritari solucionar aquesta qüestió.

“La ciutadania acabarà marxant del país. Llavors els treballadors que som els que, al cap i a la fi, defensem des dels sindicats i ens necessitem tant els uns com els altres hem de poder viure i avui en dia no es pot viure”. Carla Guinot, secretària del SEP.

“La franja que un treballador pugui cobrar 1.300 euros i hagi de pagar 1.500 de pis ja l’hem passat. Ara la segona fase quina ha de ser? Ha de ser trobar solucions immediates. Perquè la situació ja no és crítica. Ja és una situació demencial”. Gabriel Ubach, secretari general USdA.

Ubach aposta per la creació d’almenys 3.000 pisos de protecció oficial, a preus assequibles, per poder començar a fer que l’habitatge sigui assequible. Afegeix que iniciatives similars ja s’han dut a terme en altres països.

“Aquí a Andorra el problema no és de 30 o 40 ni de 100 pisos de protecció oficial. Aquí potser fan falta 3.000 pisos de protecció oficial per donar una mica de pulmó a l’asfíxia que tenim avui en dia”.

Els sindicats tampoc veuen clares les propostes de la CEA per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu. Entre altres coses perquè són a llarg termini i es necessiten solucions més immediates.