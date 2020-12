Els Sabors de Nadal, propostes gormandes per assaborir el Món Màgic de les Muntanyes de la Seu

Per aquestes festes nadalenques, la Seu d’Urgell torna a oferir la proposta gormanda ‘Els Sabors de Nadal’ per poder assaborir el Món Màgic de les Muntanyes amb el dolç i el salat.

Enguany hi participen un total de 11 establiments de la ciutat: Forn Serafí, el Mos, Cal Duat, Fleca Sansa, Crosta i Molla, Forn Sant Joan, Forn Blasi, Pastisseria Cadí, xarcuteria Pagès L’Infús i Fruites Seu.

La regidora de Comerç de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs, explica que “en aquests comerços hi podem trobar tant sabors dolços com salats, com galetes i fruita, i hamburgueses, tot en forma d’ornaments de Nadal, així com infusions”. “Demano que els veïns i veïnes comprin a la Seu, consumir els productes que elaboren els nostres comerciants que són prou bons i de molt bona qualitat”, ha subratllat la regidora de Comerç.

Forn Cal Duat- Fleca Sansa: xupa-xup amb xocolata per dins on tant petits com grans trobaran la màgia dels Minairons.

Xarcuteria Pagès: Estrepinx de Minairó (Ingredients: vedella de l'Alt Urgell, sal, pebre negre i roig, formatge Urgèlia del Cadí) i Pinet de Minairó (Ingredients: salsitxa de porc, sal, pebre negre i roig, formatge Urgèlia del Cadí). Aptes per a celíacs i intolerants a l'ou.

(Ingredients: vedella de l’Alt Urgell, sal, pebre negre i roig, formatge Urgèlia del Cadí) i (Ingredients: salsitxa de porc, sal, pebre negre i roig, formatge Urgèlia del Cadí). Aptes per a celíacs i intolerants a l’ou. L’Infús: bosseta amb 12 galetes de gingebre , elaborades amb mantega de la Cooperativa del Cadí i infusió d’herbes i espècies , la “Rosa Oriental”, amb marialluïsa, canyella, roses i anís estrellat. Fórmula digestiva, ideal per acabar els àpats d’aquests dies.

Pastisseria Cadí: Avet de Nadal (Ingredients: mantega, ous, sucre, farina, vainilla, xocolata i boletes de sucre).

: (Ingredients: mantega , ous, sucre, farina, vainilla, xocolata i boletes de sucre). Fruites Seu : pastís/mosaic de fruites amb temàtica de Nadal en formes d’estrella, arbre de Nadal, mandala, circumferències. També brotxetes de fruita, per fer amb xocolata calenta i neules (Ingredients: fruita fresca variada, amb talls més grans o petits, segons varietat com pinya, kiwi, mandarina, mango, mangrana, meló, pruna, raïm, litxis) i senceres si són fruits petits com maduixa, gerds, mirtils, mores, entre d’altres. Val a dir que aquestes propostes nadalenques amb fruita s’elaboren sota comanda, ja que la fruita tallada s’ha de conservar en nevera i té un temps òptim de conservació de unes 4-5 hores. Es fan de la mida que es necessiti segons el nombre de comensals. Preus orientatius: mínim de 20 euros la safata petita (3-4 persones) i segons el tipus de fruita si es vol més tropical o menys, van dels 30-45 euros les grans (per a 10 persones).

Forn Serafí-El Mos: Galetes de Nadal de canyella banyades amb xocolata, anomenades Serafines.

: de canyella banyades amb xocolata, anomenades . Crosta i Molla : P icarols màgics , brioixet amb espècies i aromàtiques que ens recorden dolçament als sabors del bosc.

: , brioixet amb espècies i aromàtiques que ens recorden dolçament als sabors del bosc. Forn Sant Joan-Forn Blasi: Ninots gingerman, galeta de farina de blat, sucre, midó de blat, gluten, glasificant i aroma. Cobertura de succedani de xocolata blanca i llet amb colorant alimentari.

Tots aquests Sabors de Nadal ja es poden adquirir a cadascun dels 11 establiments urgellencs i es podran trobar durant totes els festes nadalenques. Val a dir també que els comerços que participen en aquesta campanya nadalenca es troben identificats a la porta amb un minairó d’alumini de mida real, així com un cartell identificatiu dels Sabors de Nadal.

Menja't Alt Urgell



El dissabte 12 de desembre els productors associats a Menja’t Alt Urgell faran una paradeta a fora de la botiga amb melmelades, patés de bolets i chutneys. Combinació amb formatges i packs de regal.

El dissabte 19 de desembre hi trobarem en la mateixa paradeta la poció dels minairons que es deixarà tastar gratuïtament. Les persones que la vulguin provar hauran de dur el got de casa. També es podrà comprar el kit de la poció (brou ecològic de Ca l’Andreu + mandonguilletes Ca l’Andreu + galets de Nadal).

Per dissabte 2 de gener, la paradeta de Menja’t l’Alt Urgell hi haurà ceràmica de LOGAMA i El Talleret.

Activitats nadalenques de la UBSU



La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) proposa novament la iniciativa COMPRAR A LA SEU TÉ PREMI, que de l’1 de desembre fins al 5 de gener, tots els tiquets de compra dels establiments associats entraran en un sorteig de premis de 100€ i de 50€ en vals de compra o targetes regal que es podran bescanviar en qualsevol d’aquests comerços. També se sortejaran 10 premis per valor de 100€.

Una altra activitat comercial per aquest festes és el CONCURS D’APARADORS i FAÇANES que s’adreça als establiments de la UBSU.

El dissabte 12 de desembre, de cinc de la tarda a les vuit del vespre, els establiments comercials de la plaça del Codina organitzaran un gran ventall d’activitats en motiu de La Marató de TV3, emmarcat en la proposta La Llum Màgica.

A més a més, hi haurà la participació de La Fada del Quer de la UBSU a la Nit de Reis de la plaça Joan Sansa.