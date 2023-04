Els riscos del vianant tecnològic

Una noia utilitzant el mòbil mentre creua un pas de vianants (iStock)

La tecnologia és una gran aliada, però cal saber com i quan utilitzar-la. Les distraccions no sols afecten els conductors, també als vianants. I és que no podem oblidar que les distraccions apareixen com a factor recurrent en un 32% dels sinistres mortals de trànsit. En el cas dels vianants, gran part de les distraccions es deuen a l’ús del telèfon mòbil.

Per descomptat, el risc s’incrementa quan perdem, en gran manera, un dels nostres sentits principals, la vista, i ho deixem tot en mans del sentit de l’oïda. Una cosa molt perillosa, especialment davant la cada vegada major presència dels vehicles híbrids i elèctrics. Aquests automòbils tenen una característica en comú que pot ser especialment perillosa per als vianants: a penes emeten soroll en circular.

El fet que un cotxe elèctric a penes emeti soroll és un aspecte que es valora molt des del punt de vista ergonòmic i de confort per part dels passatgers. No obstant això, pot convertir-se en un factor de risc de cara als usuaris vulnerables com a vianants, ciclistes… Segons la NHTSA, l’organisme de Trànsit dels EUA, els cotxes elèctrics tenen fins a un 35% més de possibilitats d’atropellament que un cotxe amb motor convencional.

Conscients d’aquesta problemàtica, la Unió Europea (UE) va aprovar en 2019 que, des de l’1 de juliol de 2021, tots els vehicles elèctrics, híbrids i híbrids endollables que s’homologuessin a Europa disposessin d’un avisador acústic. Es busca així reduir el risc d’atropellament a vianants, emetent un so similar al que emeten els motors de combustió.

A pesar que la normativa s’ha adaptat a aquest nul o escàs soroll dels vehicles elèctrics, ningú s’ha de confiar: Cal evitar totes les distraccions possibles, i davant d’un pas de vianants, no creuis fins que tinguis el semàfor en verd o quan els vehicles s’hagin detingut per complet. Si has d’usar el mòbil, no el facis servir mentre camines.





Per circulaseguro.com